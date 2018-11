Danna Paola usa un escote hasta la cintura y la destrozan en redes

REDACCIÓN 21/11/2018 02:27 p.m.

Danna Paola vuelve a ser blanco de críticas, en esta ocasión destrozaron a la joven actriz por usar un pronunciado escote que le llega hasta la cintura.

De acuerdo con Actitud Fem, la actriz publicó un video en Las Vegas, Nevada, camino a la entrega de los Latin Grammys; sin embargo, su look y su modo de caminar no le gustó nada a sus seguidores.

Estos fueron algunos de los feroces comentarios con los que destrozaron a Danna Paola:

"Estás hecha un asco con esas tetas caídas", "Se nota muy forzado, quiero creer que es a propósito", "¿Otro pozolito?", "Yo te quería, pero te hiciste muy presumida", "¿Qué cree esta naca?", "¿Dónde quedó la sencillez?", "Ya no comas pizza, te hace falta cintura", "Qué creída", "¿Por qué caminas así?".

Si bien, en el video se puede ver que Danna está jugueteando con la cámara, a muchos no les pareció así y dudaron de su falta de sencillez, en cuanto a otros, no se cansaron de criticarla por su apariencia, pues no es la primera vez que los "haters" aseguran que se encuentra pasada de peso.

Lo cierto es que muchos se promulgaron a favor de dejar de criticar a Danna por su físico, pues no solo está más guapa que nunca y su seguridad lo demuestra, sino que ha demostrado su talento artístico en sus últimos proyectos y nos encanta que nos deleite con ello.

