Ponen en evidencia a Danna Paola, aseguran que abusó de las cirugías estéticas

REDACCIÓN 17/10/2018 06:17 p.m.

Danna Paola se encuentra en medio de la controversia gracias a unas fotos que compartió en su cuenta de Instagram, los seguidores de la actriz la pusieron en evidencia con sus comentarios, pues aseguran que su rostro luce completamente distinto por el abuso de las cirugías estéticas.

De acuerdo con Publimetro, la actriz saltó a la fama a muy corta edad gracias a sus actuaciones en telenovelas infantiles, ahora tiene 23 años y atrás quedó a la pequeña niña que enamoró a muchos con su papel de "María Belén".

Danna Poala acompañó la controversial foto con el mensaje: "Hola mi México lindo y querido..."

Aunque recibió más de 550 mil likes, fueron muchos los comentarios que hicieron hincapié en lo extraña que se veía.

Algunos señalaron que se había excedido en el Photoshop, mientras que otros aseguran que son las cirugías que se ha realizado, incluso dijeron que se operó la nariz, los labios, los pómulos y que se hizo aumento de senos.

"Danna Paola, no engordes mas por favor??", "Eres muy hermosa pero te veías mejor antes mas liviana", "Qué mal photoshop! Un cachete gordo y el otro disque afilado", "Sus fosas nasales todas disparejas es 90 % operaciones y maquillaje nada de bonita".

¿DANNA PAOLA ESTÁ ESTRENANDO ROMANCE?

La bella mexicana regresó a las pantallas en la serie española "Élite, en donde tuvo uno de los papeles protagónicos.

Danna utilizó su cuenta de Instagram para postear una imagen junto al actor Itzan Escamilla, desatando rumores de noviazgo

"My Itzanlaurânt love u (te amo)", escribió la actriz.

Después de protagonizar una candente escena de sexo, ahora despierta el interés una vez más por la imagen que posteó a punto de darle un beso a su compañero.

