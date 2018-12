Impactante: Danna Paola revela el casting que hizo para "Élite"

REDACCIÓN 15/12/2018 06:33 p.m.

El regreso de Danna Paola a la pantalla chica fue todo un éxito, su participación en la serie original de Netflix España "Élite" fue la oportunidad perfecta para enriquecer su carrera artística y cautivar nuevamente con su talento como actriz.

De acuerdo con Tribuna, Danna Paola interpretar a "Lu" en el drama y "thriller" juvenil que llevó a la también cantante a salir de su zona de confort y dar muestra de su talento a través de un personaje muy diferente a lo que había hecho en televisión.

Por tal motivo, al haberse cumplido un año desde su audición para quedarse con el papel que la ha llevado a vivir tantas experiencias, Danna Paola decidió compartir con sus seguidores de redes sociales el video con el que participó en el casting de Élite.

Según diversos portales, la artista confesó en Instagram Stories que grabó la escena padeciendo los estragos de una noche de fiesta anterior y que envió el clip dos días después de la fecha límite.

"Hace un año no tenía ni idea que este casting me llevaría a tener un cambio de vida tan drástico y necesario. A tener una de las mejores experiencias de vida, y me sorprende muchísimo ver que desde ese día ( aunque estaba medio dormida) jajaja había algo dentro de mí que me hizo un 'match' (conexión) instantáneo al darle por primera vez voz a '#LU'. Se los comparto con mucha pena y emoción a la vez", escribió Danna en la descripción del video.}

Esta escena es de mis top favoritas en la vida desde que la leí, el rodarla en el set y verla después realizada con todo puesto... fue mágico", continuó la actriz.

Ya esta confirmada la segunda temporada de "Élite" y por su puesto la participación de la mexicana no faltará, no queda más que esperar como continuará la historia y con qué nos volverá a cautivar en pantalla, pues recordemos que su escena íntima dio mucho de que hablar.

