Acusan a Danna Paola de haber plagiado tema de Camila Cabello

REDACCIÓN 18/01/2019 03:02 p.m.

El 18 de enero Danna Paola lanzó su nueva canción titulada "So Good", en este sencillo colabora Harvey Leigh Cantrell, HVR; luego de escuchar el tema, los usuarios de redes sociales acusaron de plagio a la mexicana, pues aseguran que la canción suena idéntica a "Havana" de Camila Cabello.

De acuerdo con Excélsior, en el video que compartió Danna Paola, dejó ver un poco de lo que trata su próximo lanzamiento levantando críticas entre sus seguidores. Al inicio, las dos canciones son bastantes similares, quizá lo que intenta la actriz de "Élite", es duplicar la fórmula de Camila, usando "ritmos latinos", un caso de inspiración, más no de un plagio.

Sin embargo, en redes sociales se le fueron con todo a Danna Paola:

"Suena como una mezcla de ´Havana´ con ´I Like It´"; Cuidadito con el inglés"; Me hace recordar a Camila Cabello"; No sé por qué me suena a Camila Cabello"; ¿La rinoplastia fue para bien o para mal?"; Suena a copia"

Claro que fueron más los fans que la felicitaron y le desearon mucho éxito en su próximo lanzamiento.

Te dejamos el video de Camila Cabello para que saques tus conclusiones.

nl

LEA TAMBIEN Empleada doméstica le envía estremecedora carta a Alfonso Cuarón Mercedes de La Rosa Rodríguez, trabajó como empleada doméstica, durante la época proyectada por Alfonso Cuarón en "Roma"

LEA TAMBIEN Video destapa sospechas del posible embarazo de Paola Rojas Tras ver la grabación, se desataron los comentarios y las especulaciones sobre el posible embarazo de Paola Rojas

LEA TAMBIEN Sangre y acción, le ponen precio a la cabeza de John Wick en "Parabellum" Ofrecen 14 millones por la cabeza de John Wick y el tendrá que matar a más de uno para sobrevivir