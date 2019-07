Daniela Magún hace pública su separación del empresario Jack Chernitsky

Daniela Magún, ex integrante del grupo Kabah y conductora del programa "Netas divinas", compartió un comunicado en su cuenta de Instagram, donde dio a conocer que se encuentra separada de su esposo el empresario Jack Chernitsky con quien tiene dos hijos.

Después de 13 años de matrimonio y dos hijos que son nuestra mayor bendición. Me entristece que nuestra relación está pasando por un momento delicado y difícil; ambos por mutuo acuerdo y sin terceros, estamos decidiendo tomar caminos distintos por el momento, escribió Magún en la misiva, sin mencionar en ningún momento la palabra divorcio.

Daniela resaltó que su vida sentimental no era un tema que quisiera hacer público, sin embargo, se vio orillada por motivos mediáticos.

No era un tema que quería hacer público, ni en este momento ni en un futuro próximo, pero por cuestiones mediáticas me veo obligada a hacerlo.

Y es que en el programa de radio "Todo para la mujer" de Maxine Woodside, la periodista de espectáculos Ana María Alvarado aseguró: "la que ya se divorció y no lo ha dicho es Daniela Magún de Kabah, no lo ha querido hacer público, pero no sólo está separada, el papel ya está firmado", ventilando la difícil situación por la que atraviesa la cantante y conductora.

Daniela Magún agradeció el amor y respaldo que ambos han recibido por parte de su familia y amigos, además hizo un llamado a los medios a tener respeto, porque están de por medio sus hijos.

Tanto Jack y yo, les solicitamos de la manera más cordial a los medios, el mayor respeto, sobre todo por nuestros hijos. Estamos agradecidos de contar en estos momentos con el amor y respaldo de nuestros amigos y familia y también por el mayor respeto y cariño que existe entre nosotros.

Para finalizar, la conductora de "Netas Divinas", recalcó que era la única vez que hablaría sobre el tema.

"Por medio de este mensaje quiero decirles que por única voy a hablar sobre este tema. Gracias por su comprensión y cariño".





