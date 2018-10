Gobierno de EU podría quitarle su visa a Daniela Castro y prohibirle entrar al país

REDACCIÓN 02/10/2018 04:22 p.m.

El 29 de octubre, Daniela Castro deberá presentarse en la Corte número 14 del condado de Bexar para comparecer ante las autoridades, tras el presunto robo que cometió en una tienda de lujo en Texas. De acuerdo a las leyes de EU, de resultar culpable, la actriz podría quedarse sin visa y sin la posibilidad de ingresar a dicho país.

De acuerdo con Grupo Fórmula, en el programa "Hoy" se dio a conocer que la actriz mexicana permanece en San Antonio, resguardada en su casa ubicada en la zona del Dominion, una de las áreas más exclusivas de la ciudad.

De comprobarse el supuesto robo, a Daniela podrían quitarle su visa y prohibirle la entrada a Estados Unidos.

Tras lo ocurrido, Benito Castro, tío de la actriz expresó en su cuenta de Facebook:

"Estos días con el lamentable problema que tuvo mi sobrina Daniela Castro , no ha dejado de sonar el teléfono para solicitarme entrevistas con el fin de tratar este asunto [...] No he aceptado entrevista alguna pues no me voy a prestar a avivar más la hoguera en la que están quemando viva a Daniela. Todos estamos sujetos a cometer un error y ya la justicia se encargará de este penoso asunto, pero el caso es que es muy triste que solo ante una situación así seas importante para los medios y no lo seas por tu trabajo".

