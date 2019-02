Daniel Bisogno estalla contra Pepillo Origel por asegurar que fue su asistente

REDACCIÓN 12/02/2019 01:37 p.m.

Hace unos días se desató una ola de dimes y diretes entre Daniel Bisogno y algunos de los ex conductores de "Ventanendo", específicamente con Pepollo Rorigel y Martha Figueroa.

De acuerdo a Publimetro, hace unos días Daniel Bisogno dio una entrevista a Mara Patricia Castañeda donde aseguro que desde la salida de "Ventaneando" los conductores de "Intrusos" no han tenido éxito.

Pero bastaron pocos días para que Juan Jose Origel y Martha Figueroa hablaran al respecto.

Para poner en su lugar a Bisogno, Origel reveló en la emisión "Con permiso", de Unicable, que él fue quien le dio trabajo en el programa de espectáculo de Pati Chapoy.

"La que me habla es Angélica Ortíz y me dice oye tengo un sobrino que me gustaría que le dieras trabajo; entonces yo le doy trabajo a Bisogno ahí conmigo en el programa".

GALILEA MONTIJO E INÉS GÓMEZ MONT SORPRENDEN A SUS SEGUIDORES CON ATREVIDAS FOTOS EN LA PLAYA

Asimismo, le envió un mensaje directo a Bisogno sobre su trayectoria como periodista de espectáculos.

"Te voy a decir yo estuve en La Oreja 9 años, en La Botana 8 años, y luego en Derecho de Admisión 10 años en radio, Hablar por Hablar 10 años; ¿y tú solito en tus programas cuánto has durado, Danielito?"

A lo que Figueroa interrumpió afirmando que todos los programas que ha hecho Bisogno solo no funcionan.

"Cada vez que lo ponen en programa nuevo, truena"; afirmó la conductora.

Martha insistió en que Origel tenía la culpa de haber dado trabajo a Daniel: "El problema es que tú tienes la culpa... Tú lo llevaste a TV Azteca. Te acuerdas que un día tú tenías a tu Juan Ríos de la Fuente, que antes era Daniel Bisogno, tenías un asistente personal de información muy elegante, el que te pasaba notas porque te pasaba notas para el radio".

Asimismo la respuesta de Daniel Bisogno no se hizo esperar y mediante una publicación en sus redes sociales mando una contundente respuesta.

"Ahora sí no mamen".

Jajajajajajajajaja jajajajajajajajaja ahora si no mamen!!!! ???????? https://t.co/4dYSvh4T9Y — DANIEL BISOGNO (@DaniBisogno) 6 de febrero de 2019

auc

LEA TAMBIEN Angélica Rivera amenaza con destapar escándalos de Peña Nieto en un libro sino le da millonaria indemnización Aseguran que la ex primera dama, Angélica Rivera, amenazó a Enrique Peña Nieto con revelar los más oscuros secretos de su sexenio en un libro

LEA TAMBIEN Reconocida en otros países saboteada en México: Actrices piden que Yalitza no sea nominada al Ariel En redes sociales se dio a conocer que varias actrices presuntamente habían pedido a la AMACC que no nomine a Yalitza Aparicio al Ariel