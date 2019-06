Kuno Becker habla de su "noviazgo" con Daniel Bisoño y manda fuerte mensaje a Raquel Bigorra

Luego de que filtraran el video de Daniel Bisogno besándose con un hombre surgió un nuevo rumor en el cual aseguran que Daniel Bisogno y Kuno Becker tenían un romance.

De acuerdo a El Imparcial, Daniel Bisogno y Kuno Becker siempre han sido amigos, por lo que no es de extrañarse los rumores, al menos así lo dejó ver el actor durante la alfombra roja de los premios Ariel.

"Me tacharon de gay del señor Daniel Bisogno. Me tacharon de que yo era novio, por lo menos yo era el oficial, de Daniel Bisogno", dijo el actor entre risas a los micrófonos del programa "Sale el Sol".

Asimismo, aseguro: "Lo que me molesta es la deslealtad, la traición, lo que me molesta es la gente que se mete en la vida de los demás. No soy gay, pero si todas fueran como ella, en una de esas lo pensaba", concluyó el tema.

Pero por su paso en la alfombra de los Premios Ariel, Kuno Becker salió en defensa de Bisogno, asegurando que "es una buena persona, le guste a quien le guste" y le ofreció su total apoyo ante la posible traición de la que era su amiga, Raquel Bigorra.

Por si no fuera poco, Kuno bromeó sobre su supuesto romance con Bisogno a través de su cuenta de Twitter.

Amor de mi vida el amor lo puede todo (más t vale q sigo siendo el oficial eh) ESO SI.. si todas las mujeres fueran como esa, neta yo si consideraría hacerme gay (bueno más ???????) como siempre t AMO viva el amor ?? ???? @DaniBisogno jajajjaja jajajajajaja — Kuno Becker (@KUNOBP) 26 de junio de 2019

Pero ahí no acabó la cosa, Kuno andaba desatado y hasta bromeó con los usuarios, como una de ellas que lo felicitó por su posible romance con Bisogno y le pidió volver a hacer una película.

Cuando otro de los usuarios le pidió que sea su novio, Kuno le dijo que no, porque "él es el oficial" de Daniel Bisogno.

Aunque no quedó ahí Daniel siguió con el juego y enloqueció a la red

Pues si así fuera, que buen gusto tiene @DaniBisogno y que afán de peterse en su vida. Mi adorado @KUNOBP miles de besos, ojalá ya te dejes ver en alguna serie o película!!!!?????????????? — Leticia Valadez (@letyvala09) 26 de junio de 2019

Daniel Bisogno continuó el juego través de su cuenta de Twitter, en donde mencionó al actor al compartir una imagen de ellos juntos.

A lo que Kuno Becker no dudó en contestar con el humor negro que lo caracteriza.

Óyeme deja q t vea en aquel vips en la zona rosa ese ya sabes cuál y t voy a dar una cachetada aunque me duela más dártela a mi q a ti. — Kuno Becker (@KUNOBP) 26 de junio de 2019

