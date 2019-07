"Me la pelan": Asegura Daniel Bisogno a sus haters

¡Me la pelan! Peores toros he lidiado en mi vida y siempre he salido, y saldré, avante y triunfante. ¿Pero saben por qué? Porque sé quién soy y la gente que me conoce y quiere afortunadamente es muchísima y también saben el tipo de persona que soy. Por eso, pongan lo que pongan, digan lo que digan, ¡me importa una reverenda chingada!, arremetió el presentador en el texto.