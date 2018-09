Daniel Bisogno asegura que la pelea entre Chantal Andere y su esposo es "deleznable"

El pasado 15 de septiembre todas las miradas estaban en Palacio Nacional disfrutando la cobertura del Grito de Independencia y muchos fueron testigos de la supuesta "pelea" entre la actriz Chantal Andere y su esposo Enrique Rivero Lake.

En diversos medios hablaron de lo sucedido y Daniel Bisogno, conductor de "Ventaneando", dio su punto de vista sobre la supuesta "pelea", califica el momento como "delezlable".

De acuerdo a El Debate, habló de lo dicho por el controversial conductor de TV Azteca.

Recordemos que en las imágenes muestran a la pareja en Palacio Nacional, y Enrique Rivero Lake aparentemente la toma a la fuerza y la jala a su lado.

"La Choco", una de sus compañeras en "Ventaneando", señala que Chantal y su esposo estaban un poco molestos porque quizá no se sentían cómodos en el lugar ideal.

Daniel bromea, y sigue opinando sobre la situación:

"La Choco", desde su punto de vista, opina que no se justifican los jaloneos, pero cada pareja sabe cómo llevar su relación, y reitera que no cree que la pareja estuviera enojada.

Tras viralizarse las escenas Chantal Andere, respondió a todas las críticas que recibió su esposo, señalando que el momento fue un juego entre ella y su esposo.

Con martillo, latigo o a pedradas. Si no sabes, no hables. Estabamos jugando, solo que tu poca vision no te deja ver mas alla. Ve el video completo y luego opinas. Saludos