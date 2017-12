Espectáculos

"Pedrito Sola no es gay, es Don Puto": Daniel Bisogno

Durante una entrevista el conductor realizó fuertes declaraciones de su vida personal y sus compañeros

REDACCIÓN 20/12/2017 10:35 a.m.

El conductor canto junto a Escorpión canto, contó anécdotas y uno que otro chiste. (FOTO TOMADA DE LA WEB)

Durante una entrevista el conductor Daniel Bisogno declaro que Pedro Sola, no es gay, es un "Don Putito".

Bisogno fue el invitado del YouTuber, Escorpión Dorado, donde realizó fuertes confesiones sobre su vida personal y uno que otro amigo, como Pedro Sola.

Como ya es característico del Youtuber realizó preguntas embarazos, una de ellas fue sobre si un requisito para ser reportero de espectáculos es "ser puto".

El respondió, "No, que pasó, hay de todo, la gente me pregunta, ¿verdad qué Pedrito no es gay?, no, Pedrito es Don puto, de los que tienen gato y departamento en Polanco, de los de antes, de bigote grande, de voz ronca".

Ahora cualquiera es gay. No, no. Don Putos de los de antes, de los que tienen bigote grande, de voz ronca; esos son los Don Putos de antes, ahora cualquier putito rascacola se hace llamar gay, aseguró.

El conductor cantó junto a Escorpión canto, contó anécdotas y uno que otro chiste.

También te puede interesar: Meryl Streep responde a McGowan: "No conocían los crímenes de Weinstein"

auc