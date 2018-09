Darán millonaria indemnización a grafiteros por derribo de edificio (Fotogalería)

REDACCIÓN 12/09/2018 05:54 p.m.

Grafiertos de la ciudad de Nueva York serán indemnizados con 6.7 millones de dólares luego de que se derribara el complejo conocido como 5Pointz, mismo que era considerado como un verdadero museo al aire libre en constante transformación que estaba "grafiteado" hasta el último centímetro de las fachadas de un viejo almacén abandonado.

También puedes leer: Inauguran "Escuela de Graffiti" en MH

La obra situada en Long Island City, no muy lejos del puente que conecta Manhattan con Queens, fue destruida hace cuatro años para en su lugar construir un edificio de departamentos de lujo. Este lunes, un juez decidió que el dueño de la estructura debe compensar a sus creadores con 6,7 millones de dólares.

Los 21 artistas que participaron en la demanda basaron su acción en una legislación, la Ley de Derechos de los Artistas Visuales de 1990, que permite prevenir la destrucción intencionada o negligente de cualquier trabajo de amplio reconocimiento público.

Jerry Wolkoff, el dueño del edificio, dio acceso a los artistas a su propiedad en 1993. El lugar se convirtió desde entonces en un imán que atrajo a cientos de artistas del grafiti, que durante semanas podían exponer sus creaciones. Algunos trabajos eran permanentes. Tenían hasta su propio curador, un artista conocido como MeresOne, que ponía orden en esta muestra abierta al cielo. Se calcula que se crearon cerca de 11 mil piezas, que se fueron superponiendo una sobre otra.

Los murales de 5Pointz se convirtieron en una atracción turística y el espacio fue utilizado como escenario en películas como "Now You See Me". Hasta que Wolkoff procedió a cubrir el mural con pintura blanca en octubre de 2013. Era solo el primer paso de un destino fatal. El edificio fue derribado para preparar el terreno para la construcción de la torre en 2015. El propietario defendió durante el proceso que los artistas sabían que el edificio tenía los días contados.

Incluso Banksy, el misterioso artista británico, pidió que el edificio no fuera derribado, para que se pudiera preservar este espacio que en su día fue considerado como la mayor exposición de arte urbano del mundo. Por su parte, el juez señaló que el crimen se redujo en el barrio gracias a esta colección.

Con información de El País

LEA TAMBIEN Así respondió grafitero ante el desafío de Avelina Lésper Artista callejero dejó un grafiti con la frase "¡Avelina Lésper me la pelas!"; la crítica de arte lanzó un desafío y así respondió el grafitero

LEA TAMBIEN Artista triqui ocupa su propio dinero para llevar su arte a Europa México no es solo Frida Kahlo, dice Joel Merino, arista que busca mostrar al mundo la cultura indígena del país

iarb