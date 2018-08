El viacrucis sin fin de los damnificados tras el 19-S

MARCO ANTONIO MARTÍNEZ 01/08/2018 09:45 p.m.

Hugo Caballero lleva más de 10 meses a la espera de que el edificio de Sinaloa 95, en la Roma, sea demolido y reconstruido luego de quedar inservible tras el sismo del 19 de septiembre. Hace meses que vive en la incertidumbre de si podrá recuperar su hogar, pero no es el único, hay cientos de personas de 40 predios que se han unido en una sola exigencia: la liberación de los recursos provenientes del Fondo de Reconstrucción.

A solo dos meses para que se cumpla un año del sismo de 7.1 grados que cimbró a la Ciudad de México dejando 228 víctimas mortales, el gobierno capitalino no ha dado los recursos económicos para la reconstrucción y rehabilitación, pese a que se aprobó en la Asamblea Legislativa un presupuesto de 8 mil 772 millones de pesos para atender las afectaciones.

Se traduce en inacción de parte del gobierno, porque van 10 meses y al momento no tengo claridad sobre cómo vamos a reconstruir mi edificio. Sabemos que se debe demoler, está desalojado. Ahí tenemos un problema de que 75% son personas de la tercera edad, y no tenemos certeza hasta el momento de cómo vamos a reconstruirlo, si ni se ha demolido", señaló Caballero.

En entrevista con La Silla Rota, agregó que el problema es la asignación de recursos, pues aunque se aprobó un presupuesto no hay claridad sobre los recursos etiquetados específicamente a labores de reconstrucción. El también integrante de la organización "NosotrXs" alertó que por esa situación se corre el riesgo de que incluso haya un subejercicio de los recursos.

En el mismo sentido se expreso la vocera de "Damnificados Unidos", Francia Gutiérrez, quien explicó que son tres los temas donde ellos esperan que fluya el dinero: para reconstrucción, para proyectos ejecutivos de rehabilitación y la para estudios técnicos de suelo donde se reportaron grietas como son los casos de Iztapalapa y Tláhuac. Esta es la parte más rezagada, afirmó.

Este tema causó un desencuentro el pasado 31 de julio en una reunión con la Comisión de Reconstrucción, ya que nadie de este órgano, de la secretaría de Gobierno o del Instituto para la Seguridad de las Construcciones les pudo aclarar donde se encuentra el recurso para los proyectos, y el proceso para tener acceso al fondo estuvo lleno de requisitos. Incluso el plazo inicial vencía el 20 de abril, pero se amplió al 19 de julio, recordó Gutiérrez.

En la reunión del pasado martes, los damnificados reclamaron recursos para esos proyectos ejecutivos, ya que desde un mes antes el jefe de gobierno, José Ramón Amieva, les había prometido 300 millones de pesos para pagarlos, pero el instituto de Seguridad para las Construcciones les aseguró que no había nada en sus cuentas, narró Francia Gutiérrez.

Ni siquiera son consistentes en sus explicaciones, van tres semanas que mandan al subsecretario de Gobierno, Rigoberto Ávila Ordóñez, a decir que no se sabe dónde están los recursos, a ver si tiene que sesionar el comité del fideicomiso de reconstrucción para ver si se asigna, pero viendo la plataformacdmx vemos que si se aprobaron cerca de 300 millones", explicó a La Silla Rota.

LA CONSTANTE

Desde la discusión del presupuesto del año pasado en la Asamblea Legislativa del Distrito Federal (ALDF), la asignación de recursos ha sido accidentada y los damnificados se quejan de que pese a que se aprobaron 8 mil 772 millones de pesos, los recursos no les llegan.

En ese sentido se expresó Israel Ballesteros, también de Damnificados Unidos. "No se está usando para rescatar, a veces parece que no se utilizan y se prioriza la desatención a damnificados, orillándonos a optar por rutas de capitalismo inmobiliario y a endeudarnos por 30 años, a tener esos créditos (contemplados por la Ley de Reconstrucción) sobre nuestras espaldas o a ceder parte de nuestra propiedad o condiciones de vida y permitirles aumentar la densidad poblacional, que no es otra cosa que poner más vivienda".

Somos los más afectados, ni siquiera es que hayan hecho mal un uso, ni siquiera los han usado", señaló por su parte Caballero.

Desacuerdos entre vecinos "pausan" demoliciones tras 19S

De 8 mil 700 millones de pesos aprobados en diciembre no se había gastado para vivienda porque no estaba etiquetado en vivienda, siendo que era para eso", criticó Gutiérrez.





