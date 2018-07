EFECTO AMLO

Los “damnificados” que dejó Morena rumbo al Senado

Exgobernadores se quedaron en el camino en sus propios estados; algunos líderes se salvan gracias a su lugar en la fórmula de primera minoría

JOSÉ GUADERRAMA 12/07/2018 03:59 p.m.

Exgobernadores, exalcaldes y exfuncionarios resultaron damnificados por Morena. (Especial)

La elección del pasado 1 de julio dejó un daño mayor a frecuentes liderazgos partidistas que pretendían llegar al Senado, ex gobernadores que buscaban un escaño, pero también abrió puertas para que lo lograran ex secretarios de Estado o a ex defensores de Derechos Humanos, de acuerdo con resultados oficiales del Instituto Nacional Electoral.

La regla de la primera minoría, en la que el primer candidato de la fórmula derrotada es el que llega a la Senaduría permitirá a Emilio Álvarez Icaza ocupar un escaño por la CDMX, a Silvana Beltrones tras la derrota en Sonora a lograr lo mismo, frente a los ganadores de Morena Lilly Téllez y Alfonso Durazo con Morena.

Se quedó fuera al ex director del ISSSTE y ex gobernador de Chihuahua José Reyes Baeza Terrazas y el ex gobernador del estado de México, múltiples veces legislador federal en ambas cámaras, César Camacho Quiroz.

José Reyes Baeza Terrazas, ex gobernador de Chihuahua.









César Camacho Quiroz, ex gobernador del Estado de México.





Al ex alcalde de Torreón y ex legislador del PAN, José Guillermo Anaya Llamas, no le alcanzó para llegar al Senado por Coahuila.





José Guillermo Anaya, ex alcalde de Torreón.





El ex gobernador de Colima Fernando Moreno Peña no llegará al Senado, pero sí su compañera Gabriela Benavides Cobos de la mano del PRI-PVEM-PANAL, quien recientemente fue alcaldesa de Manzanillo y renunció al PAN.

Fernando Moreno Peña, ex gobernador de Colima.





En Chihuahua el panorama es una lucha entre panistas y ex panistas. Gustavo Madero logra entrar como primer lugar de la fórmula para el Senado en primera minoría, y en su contraparte está Bertha Alicia Caraveo de Morena junto con Cruz Pérez Cuéllar, compadre del gobernador Javier Corral, con el que disputó duramente una elección para la senaduría bajo acusaciones de fraude en 2016 dentro del PAN, al que el primero renunció.

Patricia Flores Elizondo, quien fue jefa de la Oficina de la Presidencia con Felipe Calderón, se quedará fuera del Senado por Durango.

Patricia Flores, ex jefa de la Oficina de la Presidencia con Felipe Calderón.





En Guerrero Manuel Añorve Baños (PRI), ex alcalde de Acapulco, llegará al Senado como primera minoría pero tendrá que ver cómo Félix Salgado Macedonio y Nestora Salgado (Morena) entran como la fórmula ganadora.

Mientras Beatriz Mojica, ex candidata del PRD a la gubernatura guerrerense, no pudo lograrlo.

La ex directora de la Comisión Nacional para los Pueblos Indígenas, Nuvia Mayorga Delgado, entrará como primera minoría al ser la primera de la fórmula en Hidalgo.

Juan Manuel Zepeda, aspirante del PAN a Senador en Edomex, verá como Delfina Gómez e Higinio Álvarez llegan al Senado tras ganar la elección, aunque el primero entrará como senador de primera minoría.

Ismael García Cabeza de Vaca, hermano del actual gobernador Francisco García Cabeza de Vaca, será senador de primera minoría al encabezar la fórmula por el PAN-PRD-MC en Tamaulipas.

En Yucatán el PRI logró rescatar algo en la elección para senadores, Jorge Carlos Ramírez Marín, ex secretario de la Sedatu, entrará con su compañera de fórmula del PRI-PVEM-PANAL.





