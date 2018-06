ZONA MUY DAÑADA

Incumplen a damnificados promesas de reconstrucción en BJ

Ya pasaron nueve meses y no hay solución para levantar sus viviendas tras el terremoto del 19 de septiembre en la CDMX

MARCO ANTONIO MARTÍNEZ 19/06/2018 10:24 p.m.

Por ejemplo, la primer traba es que la constructora no iba a ayudarles a rehabilitar. (Marco Antonio Martínez / La Silla Rota).

Vania Salgado vivía en Nicolás San Juan 308, en la colonia Del Valle, delegación Benito Juárez, pero a causa del terremoto del 19 de septiembre su edificio quedó dañado y debió irse a vivir a la casa de sus padres, en Xochimilco.

Aunque ella y sus vecinos recibieron promesas de reconstrucción por parte de la delegación, en marzo la misma administración les informó que la constructora que los iba a ayudar ya no lo haría porque "no los había escogido".

"Primero se nos prometió de viva voz del ahora delegado, y tengo las grabaciones de Ángel Luna, donde en un principio nos dijo que nos iban a ayudar a que se rehabilitara de manera gratuita". Sin embargo después cambiaron la promesa "bueno, no va a ser gratuito, ustedes van a tener que poner una parte".

Al siguiente mes, narra Vania, les informaron que la constructora no iba a ayudarles a rehabilitar porque escogió a otros tres edificios, solo se les iba a ayudar a realizar los estudios estructurales para saber si el edificio se tiene que rehabilitar o demoler. "Al final la constructora decidió no apoyarnos, no otorgarnos una de las promesas que habían hecho a través de la delegación y nos dejo sin nada, ni una explicación".

A nueve meses del 19-S, lo único cierto para ella es que el edificio donde vivía debe ser reconstruido, pero no sabe con qué recursos, ni tampoco a partir de cuándo.

Fue por eso que este 19 de junio, ella y otros vecinos de la delegación, así como de Coyoacán y Cuauhtémoc marcharon frente a la Asamblea Legislativa del Distrito Federal (ALDF), donde con mantas y altavoces exigieron recursos para la reconstrucción.

Llegaron vecinos de la calle Enrique Rébsamen 249 para exponer que ahí vivían personas vulnerables adultas y enfermas. También participaron damnificados de Saratoga 720, de vulnerabilidad mixta, se autodefinieron. A ellos se agregaron personas de Patricio Sanz 37, de Anaxagoras 425 y de Balboa 1117, que iban con sus cartulinas.

Precisamente de Balboa acudió una vecina, Claudia López, quien expuso a La Silla Rota que a ellos la delegación también les ofreció reconstrucción gratis, pero a 9 meses del terremoto, aún no tienen un dictamen de demolición del edificio y mientras no lo tengan no pueden hacer nada.

López se opone a la redensificación, porque pasaría de haber tenido un departamento de 96 metros a otro de 60; tampoco está dispuesta a un crédito a 10 años, pues ya había pagado su propiedad.

Otro temor es que si llega un gobierno de distinta bandera política -actualmente es gobernado por el PAN- el proceso se reinicie.

---NUEVAS PROMESAS

Los manifestantes recibieron la promesa de ser atendidos por los coordinadores de las bancadas del PRD, Morena y Acción Nacional, Leonel Luna, César Cravioto y Jorge Romero, respectivamente.

Pero también acudieron al Gobierno de la ciudad para pedir ser escuchados por el jefe de gobierno, José Ramón Amieva y el comisionado de Reconstrucción, Edgar Tungüí, sin embargo hasta la hora en que se publicó esta nota, solo estaba en firme la reunión con los asambleístas.

Salgado explicó que aunque el predio donde se ubicaba su edificio recibirá recursos como parte de los dos mil millones de pesos que reasignará la Asamblea Legislativa del Distrito Federal para el tema de reconstrucción, y que prevé dar 400 mil pesos para reconstruir hasta 37 metros cuadrados a damnificados, ellos piden que les otorguen más recursos a fondo perdido, ya que su departamento medía 96 metros.

En caso de que no sea así, va tener que recurrir a un crédito, o si se aplica la redensificación del edificio, como prevé la ley de reconstrucción, los condóminos deberán vender los departamentos adicionales y mientras no lo hagan, pagarán intereses a las constructoras. No quieren endeudarse por departamentos que ellos ya habían pagado.

"Jamás hubiera imaginado que a nueve meses estaría apenas con la certidumbre de qué iba a pasar con mi edificio, apenas a nueve meses sé que mi edificio se tiene que demoler, pero no imaginé que iban a pasar nueve meses para llegar a este punto", manifestó.

