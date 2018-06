ESTE VIERNES

Ven con escepticismo damnificados del 19-S reunión con GCDMX

Los damnificados del Multifamiliar buscan que la reconstrucción del Edificio 1C no sea a través de créditos ni con esquemas de redensificación

MARCO ANTONIO MARTÍNEZ 31/05/2018 10:39 p.m.

Los damnificados del multifamiliar Tlalpan buscan que la reconstrucción no sea a través de créditos. (Fotos: Marco Antonio Martínez / La Silla Rota)

Damnificados del multifamiliar de Tlalpan ven con escepticismo la reunión con la Comisión de Reconstrucción, programada de emergencia para este viernes 1 de junio, luego de que en la noche del 30 de mayo bloquearon Tlalpan y debió acudir el jefe de gobierno, José Ramón Amieva, quien les ofreció una reunión con la comisión de Reconstrucción a cambio de levantar el bloqueo.





"Aún cuando haya ido el jefe de Gobierno al multifamiliar y haya comprometido que de nuevo sesione la Comisión este viernes, no es garantía, él reiteró que no es parte de la Comisión para la Reconstrucción y que él confía en ellos. Es claro, no hay certeza de que este viernes se apruebe el recurso", dijo a La Silla Rota Marisol Arriaga, vocera del colectivo Damnificados por Tlalpan.

QUITAN DAMNIFICADOS DEL MULTIFAMILIAR CAMPAMENTO SOBRE CALZADA DE TLALPAN

El gobierno capitalino solicitó a la comisión de reconstrucción 2 mil millones de pesos para conformar un fondo que sirva para otorgar apoyos denominados de arranque para que afectados por el sismo puedan utilizar esos recursos y reducir al máximo la deuda que adquieran con inmobiliarias o el Instituto de Vivienda (Invi).

En tanto que los damnificados del multifamiliar Tlalpan buscan que la reconstrucción del edificio 1C que se colapsó, y el reforzamiento de los edificios dañados o incluso la reconstruccion de los que están en riesgo, no sea a través de créditos ni con esquemas de redensificación. Han expresado que un esquema donde paguen lo van a rechazar.





Pero el bloqueo del 30 de mayo fue también porque han sido más de ocho meses de un ir y venir, de cambios de comisionados de la reconstrucción, de jefes de Gobierno, de intervención del presidente de la Comision de Gobierno de la ALDF y echarse la bolita de la responsabilidad de atención entre funcionarios.

VALUDARO"PRONOSTICÓ" QUE EL MULTIFAMILIAR DE TLALPAN SE IBA A DERRUMBAR









La Silla Rota visitó el Multifamiliar, donde antes del 19 de septiembre vivían alrededor de 500 familias. Ahora los departamentos lucen vacíos y los vecinos que no viven en casas de familiares, amigos o que rentan, viven en 8 casas proporcionadas por la organización Techo, y 6 más en casas de campaña, y otros en una zona de juegos al lado de los edificios viven otras familias.

LEA TAMBIEN Así vivieron el colapso del multifamiliar en Tlalpan El edificio 1C colapsó durante el sismo del pasado 19 de septiembre; fallecieron nueve personas y rescataron con vida a 15

LEA TAMBIEN Habitantes de Multifamiliar Tlalpan, en la incertidumbre A más de tres semanas del sismo de 7.1 grados Richter, los habitantes del multifamiliar Tlalpan, donde colapsó un edificio, están en la zozobra

AJA