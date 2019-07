Aseguran que Carlos Rivera y Cynthia Rodríguez se casaron en secreto

La pareja ha optado por no tener una relación muy pública y hace unos días se dieron una escapada romántica a Europa, y al parecer como luna de miel (FOTO TOMADA DE LA WEB)

Los cantantes Carlos Rivera y Cynthia Rodríguez al parecer decidieron mantener su relación a bajo perfil, incluso para dar el gran paso al matrimonio.

Desde hace meses se rumoró que esta pareja ya estaba preparando su enlace matrimonial aunque ellos siempre lo han negado, pero ahora fue Daniel Bisogno quien aseguro que estos ya hasta se habían casado.

De acuerdo a Publimetro, Daniel Bisogno, conductor del programa “Ventaneando” reveló que una fuente cercana a la pareja le contó que se casaron en una pequeña ceremonia íntima solo con familiares.

EL ESCOTE DE YUYA DESPIERTA PASIONES EN INSTAGRAM

Según la persona que me cuenta fue en la tierra de ella, allá en Monclova Coahuila, y nada más eran como 20 personas que era la familia de ella y creo la mamá de Carlitos y así con muy allegados y así supuestamente lo hicieron, pero no se sabe, ya ves que luego dicen y no.

Se juntaron en la fiesta y toda lo cosa, y la mamá de Carlitos dicen que lloró bastante. El caso es que fue todo muy chiquito y toda la cosa, sí bailaron y todo entre ellos", contó Bisogno.

Durante la charla, Pedro Sola dijo que el viaje que ambos acaban de hacer y en la que cada uno compartió fotografías en sus redes sociales pudo haber sido su luna de miel.

Recordemos que desde la semana pasada, ambos cantantes han publicado fotos en Europa; sin embargo, no han sido fotografías juntos. Mientras Cynthia Rodíiguez mostró imágenes en Venecia, las fotos de Carlos eran de Santorini.

Días de caminatas, noches de pasta, bellinis y paseo en góndola. Venecia es única y mágica, mi corazón sonríe también, escribió Cynthia en su cuenta de Instagram.

"LA CHOCO" SE DESPIDE ENTRE LÁGRIMA Y "VENTANEANDO" YA TIENE OFERTAS PARA REEMPLAZARLA

Los dos famosos son muy reservados con su vida íntima, por ello no suben fotografías, ni van a eventos públicos juntos.

Durante el pre-estreno de la película live-action "El Rey León", en México, el cantante confesó que su sueño es convertirse en padre.

El también actor dio voz a Simba en la versión latina, un proyecto que espera poder compartir con sus futuros hijos, según dijo.

auc