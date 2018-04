Espectáculos

Cynthia Rodríguez y su nuevo desafío en "Educando a Nina"

La cantante y actriz dio una entrevista con los pormenores de su nueva telenovela "Educando a Nina", donde realiza doble personaje

REDACCIÓN 03/04/2018 02:13 p.m.

La actriz enfrenta el reto más grande en su carrera, darle vida a Nina y Mara en la telenovela de TV Azteca, (FOTO TOMADA DE INSTAGRAM)

La cantante y actriz Cynthia Rodríguez ha logrado forjar una carrera en TV Azteca, primero con su participación en el programa "La Academia", para después incursionar en la actuación.

?????? Una publicación compartida de Cynthia Rodriguez (@cynoficial) el Abr 1, 2018 at 1:18 PDT

Su nuevo reto es llevar a la gloria la nueva telenovela de Azteca, "Educando a Nina", donde un equipo de producción, actores, maquillistas y demás personal trabaja arduamente para cuidar hasta el más mínimo detalle y lograr excelentes tomas en esta producción.

Nina. ?? Una publicación compartida de Cynthia Rodriguez (@cynoficial) el Abr 2, 2018 at 10:01 PDT

La protagonista de esta historia sólo sabe dar palabras de agradecimiento a la empresa del Ajusco por confiar en ella para este gran reto.

Creo que son de esos proyectos que son un regalo en la vida donde puedo hacer todo lo que me gusta, donde puedo actuar, cantar, bailar, obviamente lo estoy disfrutando mucho, precisó Cynthia.

Cabe señalar que este no es cualquier papel, aquí el reto actoral es más grande y es el más exigente que ha enfrentado en su carrera, pues de hacer un personaje dramático en su antiguo proyecto, en "Educando a Nina" tuvo que dar un giro de 180 grados. Además de interpretar dos papeles; el género es comedia.

"Sí es un reto importante, un reto fuerte porque los dos personajes son muy diferentes, cuando supe que eran dos me emocioné mucho. Me identifico más con Nina por la música, por el baile, pero cuando Mara se despega de Nina ahí viene el reto actoral tan diferente, luego viene otro cuando Nina se hace pasar por Mara y ahora Mara tiene que hacerse pasar por Nina, ahí sí tengo que estar muy concentrada para ver cómo habla una y otra porque las dos caminan diferente y hacen cosas diferentes; hay un punto en el que se combinan estas dos personalidades, está divertido pero sí tengo que estar concentrada".

LAURA BOZZO CONFIRMA DEUDA CON HACIENDA, ESTA ES LA SUMA QUE DEBERÁ PAGAR

También contó que al interpretar a Nina no tuvo problema por el parecido a ella en cuestión musical, donde sí necesitó ayuda fue para crear a la fresa Mara y no creerás a lo que Cynthia recurrió para hacer a la heredera del imperio "Dos Puertas".

Realmente cuando estaba construyendo a Mara sí busqué unos videos reales de chavas fresas, de pronto me decían es que es muy fresa, pero en la realidad sí hay chavas así o más fresas, contó.

¡Feliz viernes! Una publicación compartida de Cynthia Rodriguez (@cynoficial) el Mar 23, 2018 at 7:00 PDT

"Quería que fuera apegado a la realidad pero subiendo el nivel de fresa. Tomando en cuenta que es una niña súper consentida, imagínate que a un niño le das todo y lo dejas hacer todo cuando crezca va a tener una personalidad súper caprichosa, grosera y voluntariosa, en esa parte tomé talleres con los directores y los otros compañeros para estar lista para este personaje, aseguró.

Asimismo dijo que estas dos mujeres tienen lo suyo, pero la actriz afirma que se divierte más con la caprichosa Mara.

"Con Nina me identifico mucho más y me gusta hacer mucho más a Nina, pero con Mara me divierto más porque hago cosas que nunca en mi vida haría ni diría, es muy divertido, es difícil es elegir a una, pero me quedo con Nina".

LO QUE VIENE

En los próximos capítulos comparte Cynthia que viene un conflicto fuerte porque Mara ya salió de la cárcel y regresa. Lo qué va a pasar cuando vea que hay otra persona instalada en su vida va a desencadenar muchas cosas en la historia.

Más momentos así... Una publicación compartida de Cynthia Rodriguez (@cynoficial) el Mar 22, 2018 at 7:20 PDT

"Eso creo que va a estar muy emocionante, me pongo a leer mensajes cuando estoy viendo la novela en casa o grabando y me encanta saber que la están viendo en familia, el otro día una chava me decía -es que mi mamá le dije que la viera, está encantada-, para mi es muy satisfactorio saber que lo que estamos haciendo está bien".

Amo la primavera...???? Una publicación compartida de Cynthia Rodriguez (@cynoficial) el Mar 22, 2018 at 6:04 PDT

Con información de El Debate.

auc

LEA TAMBIEN Noelia desafía a Instagram con fotos en lencería La cantante no deja de complacer a sus seguidores con sus sensuales fotos en su cuenta de Instagram

LEA TAMBIEN Gloria Aura sufre accidente en "Reto 4 elementos", podría quedar parapléjica La conductora y participante del programa de Televisa será sustituida por Ferny Graciano

LEA TAMBIEN Subastan "El Marinero", el autorretrato más extraño hecho por Pablo Picasso El óleo, de 130cm x 81cm, titulado "El Marinero", muestra a un hombre de mirada triste y la puja podría alcanzar los 70 millones de dólares