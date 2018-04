TRANSPARENCIA

Los cursos "fantasma" del Nuevo Aeropuerto

La ASF también detectó que ASA realizó otros pagos "pagos indebidos" en estudios y obras iniciales del proyecto que derivó en la construcción del NAICM

PARIS ALEJANDRO SALAZAR 02/04/2018 10:28 p.m.

La Auditoría Superior de la Federación (ASF) detectó un "pago en exceso" de 90 mil dólares, equivalentes a un millón 206 mil 800 pesos -a un tipo de cambio 13.40 pesos en 2014-, debido a que Aeropuertos y Servicios Auxiliares (ASA) no acreditó la realización de los talleres 5 y 6 del "Anteproyecto Ejecutivo General del Aeropuerto" para el Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México.

ASA firmó el contrato con DTC-018/2013 con Arup Latin America SA de CV por un monto de 4 millones 165 mil dólares, equivalentes a 55 millones 848 mil 500 de pesos, para la realización del anteproyecto aeroportuario del 24 de octubre de 2013 al 22 de enero de 2014, y realizó un pago sin contar con el soporte documental para acreditar dos talleres.

"Se detectó que en la nota de bitácora número 31, de fecha 30 de enero de 2014, se indicó la autorización de la estimación número 4 de finiquito, sin haberse acreditado con la documentación de soporte respectiva la realización de los talleres 5 y 6, indicados en las notas de bitácora núms. 37 y 39, de fechas 13 y 19 de febrero de 2014, respectivamente, correspondientes a la actividad número 1 Talleres (Participación en los Talleres 1-6), del catálogo de conceptos, los cuales se cobraron en dicha estimación, por lo que se considera un pago indebido de 90.0 miles de dólares equivalentes a 1,206.8 miles de pesos, a un tipo de cambio promedio de 13.4090 pesos por dólar", señaló la ASF.

La dependencia señalada respondió y argumentó que no se configuró el supuesto pago indebido, ya que los talleres fueron reprogramados, sin embargo, la ASF consideró que la "observación persiste", ya que "la lista de participantes presentada no señala que corresponda al taller número cinco y presenta inconsistencias; y en relación al taller número seis no se acreditó el contenido y la realización del mismo".

En la solicitud de aclaración 14-1-09JZL-04-1008-03-002 la ASF pidió a ASA que "aclare y proporcione la documentación justificativa y comprobatoria por un monto de 1,206,810.0 pesos (un millón doscientos seis mil ochocientos diez pesos 00/100 M.N.) por concepto de pago en exceso en la estimación número 4 de finiquito, del contrato DTC-018/2013, cuyo objeto fue el ´Anteproyecto Ejecutivo General del Aeropuerto´ sin haber acreditado con la documentación de soporte respectiva, el contenido y la realización del taller 6, indicado en la nota de bitácora núm. 39, de fecha 19 de febrero de 2014, correspondiente a la actividad número 4 (Participación en el taller-6), y la lista de participantes entregada sobre el taller núm. cinco no señala que corresponda a dicho taller y presenta inconsistencias. En caso de no lograr su justificación o respaldo documental, la entidad fiscalizada o instancia competente procederá, en el plazo establecido, a la recuperación del monto observado".

La empresa Arup Latin America S.A. de C.V. contratada para el anteproyecto es la misma que contrató el Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México S.A. de C.V. (GACM) para la elaboración del Plan Maestro de Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México por 24.6 millones de pesos.

PAGO ILEGAL

La ASF también detectó que ASA realizó otros "pagos indebidos" en los estudios y obras iniciales del proyecto denominado "Resolver la Problemática del Transporte Aéreo en el Centro del País", que derivó en la construcción del NAICM.

Uno de ellos el contrato de servicios número DTC-022/2013 con Grupo Metropolitano de Ingeniería S.A. de C.V., cuyo objeto fueron los "Términos de Referencia, Especificaciones y Bases de Concurso para las Obras de los Túneles Chimalhuacán II y Churubusco-Xochiaca".

El pago indebido ascendió a 737 mil 700 pesos, además se erogó por un volumen mayor de material, el cual no estaba justificado.

Los "pagos indebidos" se realizaron en los conceptos "números 1.1.1 Instalación de Estaciones Piezométricas, y 1.1.4 Proyecto Geométrico de las Lumbreras, ya que en el catálogo de la obra se consideraron 8 unidades en cada caso, al igual que en el concepto número 1.1.5 Proyecto Estructural de Lumbreras, sin embargo, únicamente se pagaron 5 unidades de este último concepto, en tanto que en los conceptos 1.1.1 y 1.1.4 se estimaron 12 y 6 unidades, respectivamente, por lo que se determinaron 7 unidades de más en el concepto número 1.1.1 por 651.3 miles de pesos (651 mil 500 pesos) y una unidad de más en el concepto número 1.1.4 por 86.4 miles de pesos (86 mil 400 pesos), sin la justificación de soporte correspondiente que acredite el pago de estos volúmenes".

La ASF solicitó a ASA la documentación justificativa y comprobatoria por un monto de 458 mil por concepto de pagos indebidos en los conceptos número 1.1.1 Instalación de Estaciones Piezométricas por 372 mil 197 pesos y 1.1.4 Proyecto Geométrico de las Lumbreras por 86 mil 361 pesos, en el contrato DTC-022/2013, y "en caso de no lograr su justificación o respaldo documental, la entidad fiscalizada competente procederá, en el plazo establecido, a la recuperación del monto observado".

"En el contrato número DTC-022/2013 de servicios para las Bases de Concurso de los túneles de Chimalhuacán II y Churubusco-Xochiaca, se determinaron pagos en exceso por 458.6 miles de pesos por diferencia de volúmenes en los conceptos de instalación de estaciones piezométricas y proyectos geométricos de lumbreras", señaló la ASF.

LEA TAMBIEN ¿Tu Afore invierte en el NAICM? Así le puedes decir adiós Si tienes tu Afore en Inbursa, Pensionissste, Profuturo o XXI-Banorte, muy probablemente eres inversionista del nuevo aeropuerto

LEA TAMBIEN Costaría a México 120 mmdp cancelar NAICM: GACM De cancelarse la obra se registrarían demandas por penas y perjuicios, a lo que se sumaría el costo de liquidar a los trabajadores, dijo el responsable de la obra

AJ