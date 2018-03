VIDEO

Cura patea a dos jóvenes y video se viraliza

Las chicas festejaban haberse recibido como periodistas frente a la catedral de La Plata, en Argentina, cuando el párroco salió y pegó una patada

El cura salió y pateó a dos chicas que festejaban su graduación. (Especial)

Dos jóvenes que festejaban el haberse recibido profesionalmente de la Facultad de Periodismo y Comunicación Social no pudieron creer lo que pasaba.

Las dos chicas denunciaron al cura de la Catedral de La Plata, quien salió a insultar y a golpear a las dos chicas que se encontraban festejando su graduación junto a sus familiares y amigos.

El cura Esteban Alfón, párroco de la Catedral de La Plata y presidente de la Sociedad Argentina de Derecho Canónico, agredió con una patada a una joven que festejaba la obtención de su título de Licenciada en Comunicación Social en las escalinatas del edificio religioso, quien aseguró que lo denunciará en los próximos días.

"Fui a festejar con una compañera que nos recibimos, algo que es una tradición y estábamos acompañadas por amigos y familiares cuando salió un sacerdote y de mala manera nos echó, me pegó una patada, me hizo trastabillar un par de escalones y por suerte no me caí", explicó a TN Sofía Conte, al narrar lo ocurrido en la tarde del miércoles.





Las imágenes de la agresión fueron registradas en un video que se viralizó y que utilizará la joven para "presentar la denuncia en la comisaría 1 de La Plata", según explicó.

Alfón negó haberle "pegado una patada" y aseguró que solo "la corrí con el pie" porque "le estaban faltando el respeto al lugar".

"Me gustaría pedirle perdón, pero no le pegué una patada, sino que la corrí con el pie. Yo no la agredí, ni la empujé, ni le puse el pie para que se cayera", señaló el cura.

Según el párroco "en las imágenes que están circulando quedó de manifiesto que no la agredí, se desbordaron, la corrí como quién corre una silla. No la podía tocar, porque estaba toda sucia, embadurnada".Como es sabido, ya es una tradición que las personas que se reciben de las distintas facultades de la universidad hagan sus festejos en la catedral de La Plata, pero nunca había sucedido un hecho así.





