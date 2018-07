TRANSICIÓN

Fuerzas Armadas no estarán en calles de Veracruz, salvo casos excepcionales: Cuitláhuac García

Tal es el grado de corrupción e inseguridad, que el virtual gobernador ve la necesidad de declarar "crisis humanitaria" para atender a víctimas

MIGUEL ÁNGEL LEÓN CARMONA/ CORRESPONSAL 10/07/2018 09:34 p.m.

Cuitláhuac García, virtual ganador de la elección en Veracruz. (Eduardo Martínez)

Xalapa, Ver.- Para Cuitláhuac García Jiménez, Veracruz vivió en los últimos años dos transiciones marcadas por la corrupción y la inseguridad, al grado que ve necesario declarar al estado en "crisis humanitaria”, con el fin de crear un programa de ahorro y gasto destinado a las víctimas.

Además -dice el gobernador electo- la violencia no se enfrentará con las Fuerzas Armadas, salvo en casos excepcionales en los que pedirá la ayuda del presidente electo Andrés Manuel López Obrador.

Son las 16:30 horas en una oficina de enlace de Movimiento Regeneración Nacional (MORENA), en Xalapa. El mandatario electo se alista para una entrevista con LA SILLA ROTA y al mismo tiempo organiza con cuatro colaboradores -ninguno mayor a los 30 años- su siguiente evento en la agenda, una plática con Sara Ladrón de Guevara González, rectora de su alma mater, la Universidad Veracruzana (UV).

Ya instalado en una oficina decorada con fotografías de sus mítines -siempre tomado de la mano de López Obrador- Cuitláhuac se acomoda detrás de un escritorio para hablar de los desafíos que enfrentará a partir del 01 de diciembre de 2018. Las imágenes en los muros pronostican un vínculo cercano del estado con la federación.





Con esa vertiente, García Jiménez planea trabajar sobre dos palabras que fueron el común denominador durante sus giras a lo largo de la entidad: “inseguridad y corrupción”.

Vamos a sancionar actos de corrupción poner a funcionarios ante las autoridades

Temas de corrupción los hubo en esta administración -se le plantea al gobernador electo- LA SILLA ROTA documentó el caso del dirigente estatal del PAN José Mancha Alarcón, quien fue beneficiado con obras estatales por más de 70 millones de pesos. ¿Cómo valora este caso en este gobierno?

Yo voy a ser respetuoso de las atribuciones que tiene cada poder, quien tiene que investigar son las fiscalías y pronto estará la Fiscalía Anticorrupción y tendrá que investigar ese hecho; si no están los órganos de fiscalización, el ORFIS y, dependiendo de los recursos hasta la ASF. Apostarle al estado de derecho; que sean los fiscales quienes investigan quienes pongan ante el juez al presunto culpable y los jueces determinen las pruebas (…) Tendrán que actuar.





Su compañera de partido, la senadora electa Rocío Nahle García, dice que ella buscará que se investigue el caso José Mancha, ¿qué hará usted?

Al poder legislativo sí tiene atribuciones para ir a denunciar y a buscar a funcionarios públicos (…) quedará en manos de ellos.

¿Con este tema le queda de aprendizaje que no se debe de repetir esto en su gobierno, es decir dar contratos a funcionarios?

No, eso no va a suceder en mi gobierno ni de chiste, nosotros lo vamos a sancionar si llega a haber algo así. Y vamos a ponerlo ante las autoridades. Si el tema ya se está ventilando en los medios, ¿cómo es posible que el Fiscal -Jorge Winckler Ortiz- no agarre ninguna línea de investigación ante un hecho así?

Secuestro y extorsión lastimaron a población abierta

De acuerdo con los números oficiales, entre enero y mayo de 2018 se han cometido 604 asesinatos, 28 feminicidios y 64 secuestros. ¿Cuáles son las secuelas de este problema que ha visto en los pueblos?

Se incrementaron los delitos que se cometen en contra de la población abierta, que son la extorsión y el secuestro (…) Por eso lo primero que me demandaron en esta nueva campaña fue atacar la inseguridad"

Tomando en cuenta que este fenómeno afectó directamente a la sociedad, porque hubo asesinatos en las calles, en las escuelas, en las iglesias, y un caso particular en sus cárceles, ¿cuál es su diagnóstico técnico?

El diagnóstico obviamente tiene que ver con las cifras. Tenemos que analizar por qué en Veracruz se dispararon particularmente el secuestro y la extorsión. Estos delitos no los hace la banda que se dedica al narcotráfico, lo hace otro tipo de banda que también es organizada, que estudia muy bien a la víctima, que gasta recursos para cometer su fin y también lo hace por regiones. Una de la estrategia -en mi gobierno- es regionalizar los delitos a fin de detectar el modus operandi de estas bandas y también analizar cómo han penetrado a los mandos policiales en esas regiones (...) Desde luego tuvo que haber complicidad para que estas bandas actuaran con esa desfachatez de hacerlo hasta en la luz del día, en cualquier horario y con toda impunidad posible.

Fuerzas Armadas no estarán en las calles salvo casos excepcionales

¿Continuará en las calles el Ejército y la Marina?

No. Cuando yo hablo de la coordinación no es eso, yo me refiero en cuestiones de eficacia al combate al crimen y compartir información. En casos de excepción podremos solicitar que asistan las Fuerzas Armadas, no voy a tener miramientos. En caso de que la delincuencia supere a las fuerzas estatales yo voy a solicitar y tengo toda la confianza, porque sé que siendo el mando supremo, Andrés Manuel López Obrador, como presidente de la República, nunca van a ser utilizadas para reprimir.

Próximo secretario de Seguridad deberá soportar billetazos y balazos del crimen, no necesariamente será un militar

El Ayuntamiento de Xalapa -gobernado por MORENA- nombró a un colaborador de Obrador como encargado de la Policía Municipal. ¿Recurrirá a una medida similar?, ¿en este gobierno también hubo una iniciativa de que el puesto de Secretario de Seguridad fuera ocupado por un mando de la Marina?, ¿qué considera usted?

Yo respeto las decisiones del alcalde, lo que él buscó fue alguien que tuviera conocimiento, ahí no se puede llegar de una manera improvisada yo creo que eso fue lo principal, y obviamente alguien de su confianza. La seguridad no es fácil. Sobre la otra pregunta, no necesariamente tiene que ser con alguien de las Fuerzas Armadas o algún exmilitar; ni exceptuarlo ni tampoco decir que ese debe ser el perfil, yo creo que lo que debe prevalecer es el profesionalismo de quien lo ocupe, pero sobre todo que no se corrompa porque es al primero a quien van a buscar los delincuentes para someterlo a billetazos o a balazos. En mi caso así va a ser.

Fiscal Jorge Winckler se hizo guaje para investigar a caciques ligados al crimen

Como candidato a gobernador, usted retomó una investigación periodística que mostró como informante de Los Zetas al secretario de Seguridad Pública, Jaime Téllez Marié: también usted señaló a militantes del PAN del norte de la entidad por estar enlazados con el crimen organizado, ¿Tiene identificado este tipo de casos?

Vamos a exhortar a la Fiscalía a que investigue a la familia García Guzmán -relacionada con el ex contralor de Duarte, Ricardo García Guzmán-, que la sociedad los señalas de tener estos vínculos"





Voy a exhortar a los diputados para que avalúen el actuar del propio Fiscal. ¿Por qué ante los señalamientos públicos de estos personajes no se ha actuado? no quisiera pensar que existe un convenio electorero de que te ayudo con servicios electorales pero no me investigues. El Fiscal de apellido Winckler se esté haciendo guaje ante ciertas personas (…) ¿Por qué ha sido tan omiso con los casos como los García Guzmán; hacia el sur con los Tronco; a Vicente Benítez -ex colaborador de Javier Duarte- a Gregorio Gómez, excandidato el PAN-PRD en Poza Rica? Si el Congreso determina que el Fiscal ha sido cómplice, omiso, o inepto, tendrá que ser destituido mediante el juicio político.

Declarar crisis humanitaria y atraer fondos para identificar restos de fosas

Usted ya tuvo un acercamiento con colectivos de familiares de desaparecidos en un conservatorio organizado en Xalapa. Entre las exigencias de las víctimas mencionaron un rezago en la identificación de restos. La Silla Rota documentó el caso de las fosas en La Gallera, donde demostramos que la Fiscalía abandonó el lugar y dejó restos humanos y ropa que las familias consideran un medio para la identificación de los suyos. ¿De qué manera actuará en el tema de desaparecidos y cuál será la prioridad de su gobierno?

Uno de los pretextos de las actuales autoridades es que no hay dinero para los estudios de investigación, que son de costo elevado, pero yo pienso que sí, lo que no han querido es renunciar a ciertos privilegios la actual clase gobernante a fin de llevar dinero hacia allá. Por eso para justificar que de manera emergente y urgente se atienda con presupuesto adicional a ese problema declarar una crisis humanitaria a fin de atraer fondos de donde se pudiera identificar los cadáveres que ya están. Ese va a ser el objetivo de plantear esa emergencia que tendrá que ser respaldada por el congreso, a fin de que diga ‘bueno, antes se gastaba en esto, ahora va para la atención de las víctimas, entre ella la identificación de cadáveres’. Sí hay de donde cortar dinero, por ejemplo, podríamos quitar el privilegio de viajar en avión a los altos funcionarios y ahorraríamos por lo menos 50 millones de pesos, esto se pondría a disposición de la Comisión Estatal de Búsqueda y a la creación de un fondo bifuncional, que capte de otros lados un dinero que se guarde, como el que se usa en el FONDEN. Se podría tomar dinero del apartado 3000 de la administración pública, que se refiere a servicios generales, donde existe otro párrafo que se refiere a “otros servicios”, tan solo ahí hay 685 millones que se pueden redireccionar hacia ese fondo.









Reporteros quieren saber qué pasó con sus colegas asesinados

Usted ha fijado su postura sobre los periodistas asesinados y ha mencionado sobre la creación de una Comisión Especializada. No nos queda claro si va a proponer mediante la Fiscalía la creación de una Fiscalía Especializada o si respaldará a la Comisión Estatal de Atención a Protección a Periodistas (CEAPP).





Tendríamos que ver la actuación de la CEAPP, qué tan efectiva ha sido, y la otra preguntar a los periodistas si están satisfechos con las versiones que existen sobre los asesinatos y las desapariciones a periodistas, si el consenso es que no, tendremos que actuar y buscar los mecanismos"

Muchos reporteros quieren saber la verdad de lo que pasó con sus colegas. Generalmente se desaparecía un reportero y después aparecía muerto y se decía ‘es que andaba en malos pasos’.

Está el caso del fotoreportero Rubén Espinoza, en el que se dijo que estaba en una pachanga y quién sabe qué estaba haciendo con una fulana y que hasta droga podría haber traído; siempre sobre la dignidad del reportero, dando a entender que lo traía en la boca la mafia y se las cobró. Hace falta limpiar la imagen de varios de ellos y que se fueron señalados de eso y que por ese hecho no se investigó más.

Feminicidios son récord en Veracruz, se debe reforzar institutos municipales de la mujer

Para Cuitláhuac García los feminicidios “ya son récord en Veracruz”, que en abril de 2018, la entidad que gobernará a partir del 01 de diciembre se posicionó como primer lugar a nivel nacional.

“El tema de las alertas (de género) no servirían de nada si no hay una voluntad en el gobierno de actuar ante ello. No se hacen las acciones que recomiendan muchas de las feministas y organizaciones civiles en favor de los ataques hacia la mujer. La Fiscalía Especial no está actuando de manera contundente”, opinó el entrevistado.

Como parte de un diagnóstico en este problema, García mencionó la falta de presupuesto para programas de prevención, puntualmente con el respaldo financiero al Instituto Veracruzano de la Mujer (IVM).

“Tenemos que el IVM recibe alrededor de 16 millones de pesos al año, pero tenemos 212 municipios, que repartiendo equitativamente ese presupuesto, tendría cada municipio alrededor de 5 mil 500 pesos mensuales, ¿qué instituto puede trabajar con ese presupuesto?”, criticó.

“Con eso no pagas ni el salario de una sola persona, muchos menos un programa de prevención. Se abandonó a los municipios; en ese sentido, de que (el gobierno estatal) no se dio presupuesto para reforzar sus institutos municipales de la mujer y tampoco se hizo a través del IVM, vamos a darles presupuesto para que las mismas mujeres defiendan de manera preventiva las acciones en contra de su género”.





