Ejidatarios paran obra de la SCT en Cuernavaca

Cuernavaca, Morelos.- Integrantes del Comisariado de Bienes Ejidales de Chipitlán pararon las obras del denominado Puente Apatlaco que la Secretaría de Comunicación y Transportes (SCT) construye en el sur de Cuernavaca desde el sexenio pasado.

Los manifestantes exigen que la SCT y la empresa constructora les pague las 7.5 hectáreas de las 24 que ocupó para la obra y que aún les adeuda.

"Lo importante no es el monto, sino lo importante es que no cumplieron. El ejido cedió, les dimos todas las facilidades para que pudieran hacer el puente, pudieran terminar lo que tenían que hacer, ellos no cumplieron, se firmó un convenio, entonces ahorita lo que estamos pidiendo es que el convenio se cumpla porque fueron muy irresponsables y ya no podemos ceder más.

"Eso viene desde el 2012, o sea tenemos mucho tiempo pidiendo, se les dio el permiso para que construyeran, se les dio permiso para que empezaran a construir el puente y los señores no han cumplido y eso es lo único que estamos pidiendo, que nos cumplan, que nos reciban, estamos abiertos al diálogo", dijo Irene Ocampo Ocampo, tesorera del Comisariado de Bienes Ejidales de Chipitlán.

Según los manifestantes la dependencia federal acordó indemnizarles 24 hectáreas de terreno para la construcción del puente, sin embargo, aún adeuda 7.5 hectáreas.

Los ejidatarios tomaron en principio la bodega de la empresa constructora para impedir que continuaran los trabajos, pero al no obtener respuesta de la SCT, decidieron bloquear parcialmente la autopista Cuernavaca-Acapulco.

"Lo que estamos haciendo es parando la obra, esto es un poquito para que vean lo que sí podemos hacer y hasta dónde podemos llegar, poco a poco les vamos a cerrar la autopista, vamos a ir cerrando para que ellos vean en el momento determinado si no nos hacen caso, no vienen, platicamos, cerramos la autopista, a ver si así ya nos atienden", dijo.

Los ejidatarios bloquearon en dos ocasiones durante unos 10 minutos el carril de baja velocidad del sentido norte-sur de la autopista, en las inmediaciones del kilómetro 95, justo en la salida del denominado Distribuidor Vial Palmira.

El Puente Apatlaco es una obra que inició en el sexenio anterior durante los mandatos de los panistas Marco Adame Castillo y Felipe Calderón Hinojosa.

Este puente pretende comunicar la autopista Cuernavaca-Acapulco con el poniente de la ciudad, donde está ubicado el aeropuerto y varios desarrollos inmobiliarios.

Lugo de los bloqueos los manifestantes acordaron regresar a la bodega y realizar guardias para impedir que los trabajos continúen.

