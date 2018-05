VIOLENCIA DE GÉNERO

#Cuéntalo: el hashtag que recopila testimonios de víctimas de violación

Miles de mujeres relatan en Twitter los atroces casos de violencia sexual que han sufrido, muchos de ellos con el responsable en completa impunidad

RODRIGO GUTIÉRREZ GONZÁLEZ 03/05/2018 12:46 p.m.

#Cuéntalo: el hashtag que recopila testimonios de violaciones (Foto tomada de la web)

"Tengo 18 años. Estaba de fiesta cuando me acorralaron cinco personas, me metieron a un portal, me violaron, humillaron y robaron. Grabaron todo, lo tenían planeado. No me resistí para que no me asesinaran. Lo he contado todo, pero no me creen".

Lo escribió Estela en Twitter acompañado del hashtag #Cuéntalo, resumiendo el caso de "La Manada", el cual indignó a toda España, así como diversos países.

Esto debido a que, luego de un año de juicio y de revictimizar a la joven, los cinco violadores recibieron sólo nueve años de prisión por abuso sexual, delito considerado menos grave que la violación y por lo tanto una sentencia menor.

Las mujeres se solidarizaron con la víctima, no sólo realizando manifestaciones en España y en las embajadas ibéricas por el mundo, sino también en redes sociales con el hashtag #Cuéntalo.

En Twitter, miles de mujeres relatan los atroces casos de violencia sexual que ellas o mujeres cercanas han sufrido, muchos de ellos con el responsable en completa impunidad.

Estos son algunos de los testimonios difundidos por dicha red social:

Lauu

"Fui abusada, manipulada y amenazada por años por mi propio hermano. Fernando Nievas, quien lleva una vida muy tranquila y anda con la cabeza en alto. Desde recuerdo, tenía cinco años y hasta los 10.

Me animé a hablar a los 15 años, mi familia no me creyó. Ahora, yo me encuentro viviendo sola en otra ciudad mientras que él sigue viviendo en mi casa, como si no hubiera pasado nada.

Desde que hable, mi vida se derrumbó, pensé que iba a tener la contención de mi familia y pasó todo lo contrario. Él me cagó, no sólo mi niñez, sino que mi vida completa".

Foto tomada de Twitter: @cigaretxx

Reina

"Tenía 8 años y medio. Me dolían mucho las piernas y tenía clase de patín. Mamá se fue con mis hermanos y me dejó sola en casa con papa, quien debería llevarme.

Siempre fue bueno con los masajes y ese tipo de cosas ya que era el único deportista de la familia aparte de mí. Así que accedí a que ponga sus manos en mis piernas con tal de que me dejaran de doler.

La situación se tornó cada vez más confusa en la cual había terminado accediendo a todo con la excusa de no pasa nada, ´eres mi nenita´.

Estaba desnuda en un cuarto semioscuro en la llamada posición ´en cuatro´, apenas lo recuerdo. Ese día concluyó, pero no fue todo. Años más tarde, los episodios se fueron repitiendo; me encontré llorando frente al espejo sin siquiera reconocerme. No podía hablar, ni comer, ni reírme, ni cantar como solía hacerlo.

Foto tomada de Twitter: @Lucialopez1

Estaba en séptimo grado y mis compañeras se daban cuenta de que algo estaba muy mal. Hablé con mi mejor amiga, quien sorpresivamente supo entenderme y me dijo ´a ti te violaron´. Llamaron a la directora de mi colegio y me tiré sobre el escritorio a llorar como nunca.

Terminé en un psicólogo ya que mi vieja no quería creerme. Nadie movió un pelo. Entre el miedo, dije que había sido una confusión.

En mi cumpleaños 16 ya dejando todo atrás, un día se me da por confesar que estaba mal. Mamá me abrazó y me dijo que iba a protegerme. A la semana se fue de vacaciones con mi papá y mis dos hermanos. Me pidió que lo perdone y volvamos a ser una familia normal. Él negó siempre todo.

Tengo 17 años y medio. Estoy en mi cama; la misma en la que algunas veces ese hombre entraba para hacer lo que se le cante con mi cuerpo aún sin desarrollar o pedirme que lo bese para demostrarle mi amor. Estoy a 10 metros de él, quien vive pleno y duerme abrazado por su esposa".

Foto tomada de Twitter: @cigaretxx

Lina

"Tengo 15 años. Volviendo de una graduación la combi me deja a una cuadra de mi casa y para que no dé la vuelta le digo al chofer que no pasa nada, que camino, que total ya era de día.

En ese trayecto de una cuadra me para un auto y un hombre de unos 40 años me pregunta por el Hotel Holidays Inn, le contesto que a la vuelta.

Después me pregunta por mi nombre, me quedó callada. Me abre la puerta del auto y me agarra del brazo para que entre al vehículo y llevarme a quien sabe dónde.

Lo empujo y corro hasta llegar a la puerta de mi casa. Siempre pienso en todo lo que podría haber pasado y no pasó".

Foto tomada de Twitter: @cigaretxx

Ana Sol

Yo, 13 años, él, 18 años. Me gusta. Salimos a dar una vuelta en auto en la tarde. Me besa con intenciones que a mi aún no me pasaban por la cabeza. Me asustó, me bloqueo y cuando reacciono estoy desnuda en la parte de atrás del vehículo.

Aún no ha pasado nada, me altero y le dijo que ya fue, que no quiero, que soy virgen. "Que fue ni fue", me respondió para luego penetrarme sin mi consentimiento.

Fueron segundos, pero me sobrepasaron. Mi ´no´ no importó. Lo cuento ahora porque a los 13 años no pude.

Foto tomada de Twitter: @cigaretxx

Violencia sexual en México

En los últimos tres años se han denunciado en México 111 mil 107 delitos sexuales, de acuerdo con el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP).

Es decir, en México suceden en promedio 2 mil 848 delitos sexuales al mes, 94 al día, prácticamente cuatro cada hora.

Foto tomada de Twitter: @AgusParville

Lapso en el que la violencia sexual en el país ha ido a la alza. En 2015 se denunciaron 31 mil 170 delitos de índole sexual, en 2016 fueron 35 mil 92 los casos registrados y el año pasado se reportaron 36 mil 158 crímenes sexuales.

Mientras que en los tres primeros meses del año se han denunciado 8 mil 687 delitos sexuales.

Abuso sexual y violación simple son los crímenes que más suceden en este rubro, también hay denuncias por acoso sexual, hostigamiento sexual, violación equiparada e incesto.

