INSTABUELAS

Conoce a las abuelas más glamurosas de Instagram

Estén casadas o solteras, trabajen o no, y casi todas de ellas abuelas, se han hecho sentir en Instagram

REDACCIÓN 29/06/2018 01:26 a.m.

Dorrie Jacobson. La expresión personal es la regla para los atuendos de estas instabuelas . (Fotos: NYT)

Lyn Slater lleva consigo un estilo que es poco común entre sus pares. El ser profesora de la Facultad de Servicio Social en la Universidad Fordham, no le prohíbe tener un trabajo adicional como modelo y bloguera, por lo que se ha vuelto muy conocida, al mismo tiempo en el que se convierte en un icono de Instagram.

En una era en la que otras mujeres de su edad, 64 años, se sienten presionadas a rehuirle a la cámara, Slater y su influyente cuenta de Instagram Accidental Icon, hacen lo contrario.

"No tengo 20 años. Ni quiero tener 20 años, pero me siento genial. Y en eso pienso cuando publico una foto", dijo en entrevista para el diario estadounidense The New York Times.

Lyn Slater (NYT)

@iconaccidental





Su voz es parte de un coro de contemporáneas: mujeres en sus sesentas y setentas que se enfrentan al envejecimiento de manera audaz y con un estilo muy cautivador, casi todas de ellas abuelas, se han hecho sentir en Instagram con la intención de socavar las nociones antiguas sobre cómo se ve y se siente ser "viejo".

"La idea de cómo se ven estas mujeres mayores ha cambiado (...) si eran muy a la moda en su juventud, lo seguirán siendo ahora", dijo Ari Seth Cohen, creador de Advanced Style, un blog de estilo callejero.

Su comentario coincide con una encuesta hecha a mujeres de entre 55 y 72 años y titulada Elastic Generation (Generación elástica), de la empresa de mercadotecnia J. Walther Thompson. "Nuestro entendimiento colectivo de cómo se ve la vida en una edad avanzada está muy pasada de moda", dice Marie Stafford, la directora europea de JWT.

Jenny Kee (NYT)

@jennykeeoz





"No vamos a ser viejitas con cabello azul sentadas en una residencia para ancianos", dijo Jenny Kee (@jenyyjeeoz), artista y diseñadora australiana de 71 años. "O si vamos a estar en una residencia, estaremos ahí con nuestra marihuana, nuestra comida saludable y mucho estilo".

La inspiración detrás de estas declaraciones vivaces son las mujeres que se autonombraron "Instabuelas", como Helen Ruth Elam Van Winkle, alias Baddie, de 89 años. Viste suéteres muy coloridos o trajes de baño ajustados o una camisa color rosa con un mensaje escrito: "Sé una ramera y haz lo que gustes". Van Winkle tiene millones de seguidores y le pagan por promocionar marcas como Smirnoff o productos de cabello.

Helen Ruth Elam Winkle. (Tomada de la web)





Bien han sabido hacer dinero de ese uso de las redes sociales. Slater, por ejemplo, ha monetizado su cuenta de Instagram con campañas para Mango, las farmacias CVS y ofertas para hacer un libro a partir de sus publicaciones en redes.

Sin embargo, el resultado es prácticamente todo positivo. Publicar en Instagram refuerza una idea de solidaridad que quizá no tengan en otros ámbitos.

Cabe mencionar que la gran mayoría de los seguidores de Slater tienen entre 25 y 35 años, a lo que responden que las adolescentes y mujeres veinteañeras las admiran por haber estado ahí en momentos que consideran clave, como el surgimiento de la gran ola feminista o el auge del rock sesentero: "Vivimos épocas extraordinarias", dijo Kee. "Estas chicas lo saben, saben lo que vivimos, y nos envidian".

Con información de The New York Times

