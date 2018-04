NO CONFUNDIRSE

Después de foto con Barrales, Cárdenas aclara que no votará por ella

El ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas adelantó que desea Marco Rascón se convierta en el próximo jefe de Gobierno; también reveló por quién votará para presidente

Cárdenas terminó pronto con las especulaciones sobre su apoyo a Barrales. (Cuartoscuro).

Una imagen siempre se presta a muchas interpretaciones, por ello quien era llamado el líder moral del PRD, Cuauhtémoc Cárdenas, aclaró que su fotografía del martes con la abanderada de la coalición "Por la CDMX al Frente", Alejandra Barrales, no debía interpretarse como que apoyaba su proyecto, mucho menos que votaría por ella.

Amenazan a burócratas con despedirlos si no votan por el Frente: Sheinbaum

El ingeniero Cárdenas terminó pronto con las especulaciones sobre si se respaldaba a la perredista, pero además reveló por quién sí votará tanto para la Jefatura de Gobierno como para la Presidencia.

1/2 No cerraré puertas a quienes me buscan para entablar diálogos. Fotos no significan mi apoyo. En la CDMX votaré por el compañero del Centro L. Cárdenas: Marco Rascón. — Cuauhtémoc Cárdenas (@c_cardenas_s) 25 de abril de 2018

Ayer, la expresidenta nacional del Sol Azteca presumió su fotografía con Cuauhtémoc Cárdenas, de quien dijo era un ejemplo de congruencia y dignidad.

"Él comenzó la lucha por la que México dio un giro definitivo hacia la democracia y es gracias a su ejemplo que varias generaciones decidimos dar la batalla por la CDMX", posteó en su cuenta de Twitter.

Mucha gente tomó la imagen como un acercamiento de Cárdenas con el PRD, o al menos con Barrales, rumores con los que acabó pocas horas después.

Antes de la aclaración del ingeniero, la candidata de Morena, Claudia Sheinbaum criticó la fotografía, que interpretó como que Cárdenas se había equivocado y era incongruente por apoyar a quienes representan la corrupción, aunque refirió que respetaba su decisión.

