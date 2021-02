"Cuau" no asistirá a debate de Coparmex; asegura le tienen una 'trampa'

En un video publicado en sus redes sociales de internet el candidato a la gubernatura de la coalición Juntos Haremos Historia, Cuauhtémoc Blanco Bravo, anunció que no acudirá este jueves al debate ciudadano organizado por la sociedad civil y la iniciativa privada.

En el video de poco más de un minuto de duración el Alcalde con licencia de Cuernavaca argumenta que en el debate sus contrincantes le tenderán una trampa y que por eso no acudirá.

Así será el primer debate de los candidatos a gobernador en Morelos

“Estos tres políticos, bola de sinvergüenzas me tienen preparada una trampa, el cual no vamos a asistir, y créanme que no es por miedo, créanme que estoy dispuesto a debatir con estos personajes, pero un debate, el del Impepac (Instituto Morelense de Proceso Electorales y Participación Ciudadana), como lo marca el reglamento y yo estoy con ustedes, con los ciudadanos, ustedes saben la guerra sucia y esta guerra sucia es mañana 24, este debate”, dice Blanco en el video grabado en su domicilio particular.

El martes 22 de mayo integrantes de organizaciones sociales y empresariales anunciaron el debate ciudadano organizado por la Coparmex.

Transparencia, seguridad, educación y desarrollo económico son los temas del que será el primer debate entre candidatos a la gubernatura de Morelos.

Tras conocer que Blanco no acudirá al encuentro, Ricardo Esponda, presidente de Coparmex en Morelos dijo que la inasistencia del candidato de Juntos Haremos Historia tendrá consecuencias, pues la ciudadanía tiene derecho a preguntarle a quienes podrían encabezar el poder Ejecutivo estatal.

“Éste es un ejercicio democrático, queremos que asistan todos los candidatos porque la ausencia de alguno implicaría un desprecio a la ciudadanía, tenemos derecho a escuchar, a ser escuchados, a que respondan nuestras preguntas, no queremos favorecer a nadie, lo hacemos con toda transparencia, con toda limpieza, no queremos favorecer a nadie.

“La ausencia de Cuauhtémoc Blanco implicaría un desprecio a la ciudadanía y su ausencia tendrá consecuencias”, advirtió el empresario.

mvf