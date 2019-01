Los 4 tuits que detonaron la polémica sobre desabasto de gasolina

En cuatro estados de la República Mexicana es donde se generó el 70% de las conversaciones sobre desabasto de gasolina en redes sociales, reveló un estudio publicado este miércoles.

La agencia de marketing Cuadrangular reveló que las conversaciones de este total se dividen en los siguientes porcentajes: Ciudad de México (35%), Guanajuato (13%), Jalisco (12%) y el Estado de México (6%).

Fue a partir del comienzo del desabasto de gasolina en los estados de México, que la conversación sobre este tema comenzó a surgir con fuerza en redes sociales.

El plan "Versus Huachicoleo" fue anunciado por el Gobierno de México desde el 27 de diciembre del pasado año.

Dicho plan planteaba desde entonces seguir los siguientes procesos:

- Rediseño institucional de Petróleos Mexicanos (PEMEX);

- Custodia militar de instalaciones;

- Y cierre de ductos de abastecimiento.

Leer también en La Silla Rota: Acuerdan acelerar abasto de gasolina en estados afectados

Como reacción a dicho plan, las bandas criminales que se dedican al huachicoleo comenzaron a implementar una ordeña de ductos mucho mayor. Esto provocó un desabasto a PEMEX en Querétaro, el pasado 4 de enero.

Un día después el desabasto ya se había extendido a cinco estados más: Hidalgo, Jalisco, Michoacán, Guanajuato y la Ciudad de México. En consecuencia, López Obrador decide cerrar algunos ductos estratégicos.

Esto implicó cambiar la estrategia de traslado de hidrocarburos por medio de pipas. Sin embargo, el 6 de enero se reportó un robo de mil cien pipas. Dos días despúes, se decidió cerrar otro ducto de Pemex, el Salamanca-León.

Durante los días antes mencionados, existió un debate en redes sociales con el tema central de "desabasto de gasolina" y "huachicoleo", que comenzó a cobrar fuerza a partir del 4 de enero.

Los picos de las conversaciones de esos días se daban a partir del pronunciamiento de personajes públicos ante estos hechos, como es el caso de los tuits de: el notario Ignacio Morales Lechuga, la presidenta nacional de Morena y el expresidente Felipe Calderón. También un tuit que inició la conversación fue el tuit de la cuenta llamada Resistencia al régimen.

Así está mi querida Morelia. El gobierno debe reconocer con toda humildad que su estrategia no funciona. Aquí quien sufre es el pueblo, la gente trabajadora, no los huachicoleros. Debe rectificarse hacia cuidado estratégico de los ductos, castigo ejemplar a quien robe, quien sea. pic.twitter.com/6lQkXV01g7

El huachicoleo es un delito que cometen poblados enteros y que durantes estos días no se dejó de cometer. No te dejes engañar, la decisión fue política y no fue tomada en función de acabar con el huachicoleo. ¡No mientas @lopezobrador_!#DesabastoCDMX #DesabastoGasolinas pic.twitter.com/b7nZ5UOWvH