Cuatro pacientes recibieron un trasplante y también cáncer

En Europa, cuatro personas fueron contagiadas de cáncer de mama, tras recibir órganos del mismo donante.

Un informe publicado en la edición de julio de la revista American Journal of Transplantation señala que la muerte de tres pacientes por cáncer pone en evidencia las "consecuencias a menudo fatales del cáncer de mama derivado del donante".

Fue en 2007 cuando la donante de órganos murió de un accidente cerebrovascular. Los médicos no encontraron condiciones médicas, mucho menos cáncer, que impidieran el trasplante de órganos. Entonces los especialistas trasplantaron sus riñones, pulmones, hígado y corazón a cuatro distintos receptores.

Quien recibió el corazón murió poco después, por causas que no relacionaron con el trasplante.

Sin embargo, dieciséis meses después la mujer que recibió el trasplante de pulmón se enfermó de cáncer en los ganglios linfáticos del pecho. Un análisis reveló que se trataban de células de cáncer de mama; el ADN mostró que dichas células eran originarias del donante de órganos. Ella murió un año después.

Luego de esto, fueron notificados los otros pacientes, quienes se sometieron a pruebas de cáncer, las cuales dieron resultados negativos en un principio.

No obstante, en 2011, especialistas descubrieron que la persona que tenía el trasplante de hígado tenía en el órgano células de cáncer de mama. Al no querer realizarse otro trasplante, inició un tratamiento de radiación el cual fue útil al comienzo, pero no fue suficiente; el paciente falleció en 2014.

La paciente a la que le fue trasplantado el riñón izquierdo fue diagnosticada con cáncer de mama seis años luego del trasplante, en 2013. Para ese entonces el cáncer ya se había diseminado en muchos órganos y ella falleció dos meses después.

El último receptor, en particular el hombre de 32 años que recibió el riñón derecho fue diagnosticado con células de cáncer. Médicos pudieron extirparle el riñón y el paciente se sometió a quimioterapia, lo cual fue un éxito durante 10 años.

Un evento poco común

De acuerdo con el Doctor Lewis Teperman, director de trasplantes de órganos en Northwell Health en Nueva York, quien no estuvo involucrado en el caso, la transmisión de cáncer a través de un trasplante de órgano es algo "muy, muy poco común".

En una entrevista con el portal científico Live Science, Teperman afirmó que "la donación de órganos es increíblemente segura".

La donante de 53 años, que fue sometidas a examinaciones físicas, pudo haber tenido "micro metástasis" o grupos de células cancerígenas que se diseminaron desde el lugar donde se originó el cáncer, pero al ser tan pequeñas son difíciles de detectar.

Además, es mucho más fácil que las células de cáncer crezcan en pacientes trasplantados, pues los pacientes toman medicamentos para suprimir su sistema inmunológico. Esto con el objetivo de que los cuerpos de los pacientes no rechacen el nuevo órgano, pero de existir alguna célula cancerígena extranjera "tampoco sería rechazada", señaló Teperman.

Al pasar una situación en la que el cáncer pasara de un donante a un receptor, los médicos deberían considerar la posibilidad de extirpar los trasplantes de todos los demás pacientes que recibieron órganos del mismo donante, concluye el informe.

