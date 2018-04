Ven cuatro aspirantes finales para el INAI

PRÓXIMOS COMISIONADOS

Senadores consultados por La Silla Rota redujeron a cuatro la lista de la que serán electos los nuevos comisionados del órgano autónomo

En medio de las negociaciones entre grupos parlamentarios para alcanzar el consenso que permita nombrar a dos nuevos comisionados del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), senadores consultados por La Silla Rota revelaron que la lista que incluye 11 perfiles que fueron propuestos por el Grupo de Acompañamiento, se redujo a sólo cinco posibilidades de nombramiento.

Aspirantes a INAI, con vínculos partidistas

De acuerdo con versiones extraoficiales de senadores que han estado inmersos en este proceso de selección, la lista estaría integrada por los candidatos Blanca Lilia Ibarra Cadena, Norma Julieta del Río Venegas, Cynthia Patricia Cantero Pacheco, Alejandro Manuel González García y María de los Ángeles Guzmán García. Entre ellos se encuentran los dos comisionados que sucederán a Ximena Puente de la Mora y Areli Cano Guadiana.

Según la información de las fuentes consultadas, en la lista de los cinco más fuertes al INAI quedaría descartado Carlos Alberto Bonnin, coordinador de la Unidad de Transparencia del Senado, quien es una de las cartas fuertes del PRI y de su coordinador parlamentario Emilio Gamboa, pero cuenta con el rechazo absoluto de PAN y PRD.

Por el contrario, aunque también es un perfil cercano al senador Emilio Gamboa, Blanca Lilia Ibarra Cadena, directora general del Canal del Congreso, podría ganar la simpatía del grupo parlamentario del PAN, por lo que a estas alturas del proceso es una de las candidatas con mayores posibilidades de ser ratificada como comisionada del órgano de transparencia.

También suenan fuertes para el cargo María de los Ángeles Guzmán, quien ya cuenta con el respaldo de los senadores del PAN, donde por cierto, se están pronunciando porque sean dos mujeres las que releven en el cargo a las excomisionadas.

Otro caso cercano al consenso es la posible postulación del único hombre incluido en esta cerrada lista: Alejandro Manuel González García, quien es promovido por el PRD y en el PAN también es el único perfil masculino a considerar.

Norma Julieta del Río y Cynthia Patricia Cantero Pacheco, por otra parte, son apoyadas por el PRD, pero no tendrían las mismas posibilidades de ser consideradas pues en el PAN no hay apoyo suficiente para elegirlas, aunque no hay un abierto rechazo.





ESTOS SON LOS CINCO FUERTES PARA EL INAI

* Blanca Lilia Ibarra Cadena

Es licenciada en Ciencias de la Comunicación y licenciada en Periodismo, con maestría en Administración de la Gestión Pública.

Actualmente se desempeña como directora general del Canal del Congreso, pero también fungió como comisionada Presidenta de la Comisión para el Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales de Puebla, directora del Centro de Documentación del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) y directora de Información a Medios de los Estados, Zona Norte de la Presidencia de la República, entre 1998 y 2000.





* Norma Julieta del Río Venegas

Es licenciada en Administración de Empresas con maestría en Administración y doctorado en Administración Pública.

Es comisionada del Instituto Zacatecano de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (IZAI) y coordinadora de la Comisión de Rendición de Cuentas del Sistema Nacional de Transparencia (SNA). Además entre su experiencia laboral destaca su gestión como coordinadora de la Comisión de Gobierno Abierto y Transparencia Proactiva del SNA, así como titular del Órgano Interno de Control en la Secretaría de la Función Pública.





*Alejandro Manuel González García

Es licenciado en Derecho con maestría en Gobierno y Políticas Públicas.

Actualmente se desempeña como secretario jurídico de la Presidencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), previamente ocupó el puesto de coordinador de Ponencia del Ministro Luis María Aguilar Morales. Además fue secretario de Estudio y Cuenta del máximo órgano judicial.





*María de los Ángeles Guzmán García

Es licenciada en Derecho y Ciencias Sociales con maestría en Derecho Constitucional y Gobernabilidad, cuenta con doctorado en Derecho Constitucional.

Entre su experiencia laboral destaca su función como capacitadora de la Ley General de Protección de Datos Personales en posesión de Sujetos Obligados en el INAI, en Presidencia, Congreso y Secretaría de la Función Pública, por mencionar algunos. Actualmente es consultora en transparencia y protección de datos personales.

