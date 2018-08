Astrónomos descubren 2 nuevos planetas gigantes

REDACCIÓN 27/08/2018 05:09 p.m.

Hace unos días científicos chilenos descubrieron dos nuevos exoplanetas del tipo "Júpiter caliente", enormes bolas de gas similares al coloso del Sistema Solar, orbitando a dos estrellas distintas, K2-237 y K2-238.

El primero de los planetas, K2-237 b, orbita alrededor de su estrella cada dos días, mientras que el segundo, K2-238 b realiza su órbita durante tres días.

Cabe señalar que ambos objetos tienen una masa levemente superior a Júpiter.

Se estima que ambos planetas están compuestos principalmente de Hidrógeno y Helio, pero hay un detalle: K2-237 b es un planeta inflado, es decir, su tamaño es mucho mayor a lo que indican los modelos teóricos, siendo un planeta muy interesante para estudios atmosféricos, indicó la Doctora en Astronomía de la Universidad de Chile, y actualmente investigadora postdoctoral de la Universidad de Londres Queen Mary, Maritza Soto.

Los científicos utilizaron distintos instrumentos espaciales, entre los que se cuentan: la sonda espacial Kepler, los datos de los instrumentos Coralie (en el telescopio suizo de 1.2 metros), FEROS (en el telescopio de 2.2 metros) y HARPS (en el telescopio de 3.6 metros), todos estos últimos emplazados en el Observatorio La Silla de la ESO.

Gaseosos e inflados

"Los planetas gigantes con masas como las de Júpiter deberían tener un radio similar, tal como indican los modelos, pero un grupo de ellos tienen un radio mucho mayor, lo que se denomina inflación. La teoría plantea que la inflación se produce por el calor que cae sobre el planeta desde la estrella, el que penetra profundamente en su interior y lo infla como un globo", indicó James Jenkins, académico del Departamento de Astronomía FCFM U. de Chile e investigador del Centro Excelencia en Astrofísica CATA.

En sintonía con lo anterior, la Doctora Soto -quien lideró la investigación- agregó que el principal aporte de la investigación es que "entrega evidencia para el estudio de la inflación de planetas, el cual es un fenómeno que se ve en muchos planetas ´Júpiter calientes´, pero que aún logramos comprender del todo".

Los datos recibidos de K2-237 b siguen la teoría donde la inflación se produce por la gran cantidad de radiación que reciben estos planetas.

El siguiente paso en esta línea de investigación será estudiar la atmósfera del planeta K2-237 b. "Eso no va a ser inmediato, pero esperamos que se obtengan datos para ese fin dentro de poco", concluyó la astrónoma.

En el trabajo participaron una decena de científicos, la mitad de los cuales son chilenos, entre los que se cuenta: Maritza Soto (primera autora del paper), James Jenkins, académico del Departamento de Astronomía FCFM de la Universidad de Chile y Andrés Jordan, académico del Instituto de Astrofísica UC, los dos últimos también investigadores del Centro de Astrofísica CATA.

Este descubrimiento, dado a conocer en la última edición de la revista Monthly Notices of the Royal Astronomical Society, con el título "K2-237 b and K2-238 b: discovery and characterization of two new transiting hot Jupiters from K2" ("K2-237 b y K2-238 b: descubrimiento y caracterización de dos nuevos Júpiter calientes en tránsito de K2"), es parte de una colaboración llamada "K2CL" que reúne astrónomos de la U. de Chile, PUC, U. de Valparaso y UMCE.

Rafael Brahm (PUC), quien junto a Néstor Espinoza (MPIA, Alemania) lidera esta colaboración, agrega: "Este descubrimiento, que es parte de un proyecto que estamos liderando con instituciones de todo Chile, es una potente muestra de que en nuestro país tenemos la expertiz para desarrollar ciencia de punta, aprovechando al máximo sus recursos y cielos".

