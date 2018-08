Confirman final de "The Big Bang Theory"

REDACCIÓN 23/08/2018 01:25 a.m.

"The Big Bang Theory" llegará a su fin en 2019, por lo que su última temporada será épica y muy creativa, informaron los creativos del programa.

El día de hoy, mediante un comunicado la compañía Warner Bros informó sobre el término de la exitosa serie de televisión, el cual tendrá un "épico y creativo final", por ello los productores realizarán en cada capítulo algo especial.

Remember when Sheldon met Amy on The #BigBangTheory? Or when he wrote up their relationship contract? You'll shed a tear or two over this #ShAmy-themed #ThrowbackThursday. ?? pic.twitter.com/Aqzt6j0ep7 — The Big Bang Theory (@bigbangtheory) 21 de junio de 2018

"Estaremos agradecidos por siempre a nuestros seguidores por el apoyo a The Big Bang Theory", indicaron hoy en una nota las compañías audiovisuales Warner Bros. Television, Chuck Lorre Productions y CBS.

La serie finalizó el pasado 10 de mayo su temporada número 11 y está previsto que su nueva tanda de episodios se estrene el próximo 24 de septiembre.

Emitida en la cadena CBS en Estados Unidos desde 2007, The Big Bang Theory se ha convertido en los últimos años en una de las comedias televisivas más populares y seguidas en todo el mundo.

"We are forever grateful to our fans for their support of The #BigBangTheory during the past twelve seasons..." pic.twitter.com/OWIHsICi6e — The Big Bang Theory (@bigbangtheory) 22 de agosto de 2018





Con información de Radio Formula.