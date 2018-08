Sale a la luz video inédito de Michael Jackson en el marco del que sería su cumpleaños 60

REDACCIÓN 29/08/2018 04:36 p.m.

Agencia México: En el marco de lo que sería el cumpleaños número 60 del cantante Michael Jackson, la Policía Nacional de España ha revelado un video inédito del fallecido ídolo estadounidense.

En las imágenes dadas a conocer en Twitter, el llamado "Rey del Pop" camina junto a una numerosa corte de agentes que lo acompañan a caballo, a pie y en motocicletas, mientras se filma su andar a través de diversas cámaras.

"El 29 de agosto de 1958 nació #MichaelJackson. ¡Felices 60 al Rey del Pop! Nosotros pudimos grabar con él un vídeo, inédito hasta ahora, en 1992", refiere el texto junto al video.

A pesar de que la cuenta no brindó más datos del memorable momento, trascendió que las escenas fueron filmadas el 25 de septiembre de 1992 en el interior del complejo policial de Canillas, en Madrid, con la finalidad de proyectarlas al inicio de sus conciertos en aquel país.

Cabe recordar que fue en ese año de la década de los noventa cuando Michael brindó varios conciertos en España dentro de la gira "Dangerous World Tour".

