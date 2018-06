MARCHAS CDMX

Estas son las 3 demandas de la CNTE para la Segob

Juan Melchor, líder de la sección 18, señala que el hostigamiento de las autoridades redujo la asistencia a las marchas de este lunes

ESTÉFANA MURILLO 04/06/2018 02:13 p.m.

Avanzan maestros ya sobre Reforma (Tomada de video)

CIUDAD DE MÉXICO (La Silla Rota).- Con la exigencia por la reinstalación de la mesa de negociación que la Secretaría de Gobernación suspendió hace dos años, maestros de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), provenientes de Chiapas, Guerrero, Oaxaca y Michoacán, marchan este lunes en la Ciudad de México.

Aunque se tenía prevista la salida de cuatro contingentes en diferentes puntos de la Ciudad de México, los maestros disidentes se concentraron desde las primeras horas de este lunes en los Metros Balbuena, Chabacano y Auditorio con rumbo a la Segob, donde buscan reanudar el diálogo e insistir en la derogación de la reforma educativa.

Originalmente la CNTE estimó la participación de ocho mil profesores solo en la Ciudad de México, sin embargo según lo declaró en entrevista con La Silla Rota, Juan Melchor, líder de la sección 18 (Michoacán), debido al "hostigamiento" de autoridades federales el número de asistentes es menor e incierto.

Las exigencias del magisterio

Las movilizaciones de la CNTE en la Ciudad de México tienen como objetivo reanudar el diálogo con la Secretaría de Gobernación, dependencia que hace 24 meses suspendió la Comisión Nacional de Negociación, que dio origen a la instalación de tres mesas de negociación para abordar aspectos políticos, educativos y sociales.

1.- Derogación de la Reforma Educativa

Los maestros piden que se deroguen las reformas a los artículos 3 y 73 constitucional promulgadas en 2013 por el presidente Enrique Peña Nieto.

Con ello pretenden dejar sin efectos la evaluación docente obligatoria, pues buscan que estos exámenes se realicen de manera voluntaria. Además exigen la reinstalación de los profesores despedidos por no haberse sometido a pruebas de evaluación estipuladas en la legislación; y reintegrar sueldos retenidos a maestros que se ausentaron en aulas por participar en movilizaciones.

Otro tema tiene que ver con el esquema centralizado de pago a los docentes por conducto del Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo (Fone).

El magisterio ya se ha pronunciado en el pasado en contra de la centralización de la nomina tras advertir que con este esquema se aplican descuentos indebidos como del ISR (Impuesto Sobre la Renta).

2.-Elaboración de un nuevo proyecto de Reforma Educativa

Otra de las demandas tiene que ver con la elaboración de un nuevo proyecto de reforma en materia educativa. La exigencia es que el Congreso de la Unión, con el acompañamiento del magisterio, redacten una iniciativa en la que se incluyan sus propuestas.

Según lo explicó el líder magisterial Juan Melchor "Estamos planteando que se revise todo y se contraste con el programa de la CNTE para efectivamente hacer una reforma pedagógica que convenga a todos".

3.- Demandas en lo social

Un tercer punto tiene que ver con exigencias en lo social. Hay un pronunciamiento en relación a la desaparición de los 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural "Raúl Isidro Burgos" en Ayotzinapa, Guerrero y otras cuestiones que se han dado desde las organizaciones sociales.

Sobre este punto el líder de la Sección 18 del CNTE expresó que "El caso Ayotzinapa tiene que ver con la reforma educativa y el ajuste al presupuesto normativo. La desaparición de los muchos tuvo un origen: la reforma educativa, una de las reformas estructurales".

En ese sentido, en el tercer eje se incluyen exigencias de incremento en los recursos públicos destinados a las escuelas normales rurales.

No somos los aliados de AMLO: CNTE

Juan Melchor, líder de la sección 18 de la Coordinador Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) respondió a las expresiones del candidato a la Presidencia de la República por la alianza que encabeza el PRI, José Antonio Meade, quien en el contexto de las movilizaciones hablo de una presunta alianza entre los maestros disidentes y su adversario de contienda, Andrés Manuel López Obrador.

En su cuenta de Twitter el abanderado del PRI, PVEM y Panal señaló que "La educación de calidad será una de mis prioridades como Presidente. Mientras @lopezobrador_ se asocia con la CNTE y Elba Esther para echar abajo la #ReformaEducativa, yo cierro filas con los padres de familia, los estudiantes y los maestros que quieren lo mejor para México".

La educación de calidad será una de mis prioridades como Presidente. Mientras @lopezobrador_ se asocia con la CNTE y Elba Esther para echar abajo la #ReformaEducativa, yo cierro filas con los padres de familia, los estudiantes y los maestros que quieren lo mejor para México. — José Antonio Meade???? (@JoseAMeadeK) 4 de junio de 2018

Al respecto el líder magisterial de Michoacán acusó a José Antonio Meade de iniciar un "falso debate" y de querer, al igual que los otros candidatos presidenciales, "sacar raja política" a costa de la CNTE.

"Tenemos un resolutivo de nuestro último Congreso de no participar en los procesos electorales. Aquí hay un falso debate, lo que están haciendo los candidatos es aprovechar el movimiento de la coordinadora para sacar raja de este tema y hacerse de votos".

En ese sentido aprovechó deslindar a los maestros, que este lunes se movilizan en la Ciudad de México y otras entidades, de cualquier partido político o candidato.

"Lo que nosotros decimos es que no son los candidatos los que se van a resolver el conflicto magisterial, es el gobierno federal así que no traten de desviar la atención hacia ese punto. Votar por cualquiera de los candidatos no va a resolver los problemas de México, ninguno de ellos tiene un planteamiento para resolver la problemática existente".

