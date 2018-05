ELECCIONES 2018

Propuestas de los presidenciables que seguro no conocías en 5 temas clave

Esto es lo que plantean los cuatro candidatos en materia de cultura, deporte, salud, medio ambiente y emprendimiento

CIUDAD DE MÉXICO (La Silla Rota).- Los temas como el Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, la reforma educativa, la corrupción, la inseguridad e incluso las inversiones, así como ataques y contraataques, han acaparado los discursos y las propuestas de los candidatos a la Presidencia, lo cual evita a más de la mitad de las campañas que los aspirantes diluciden sus planes en temas de tal importancia como salud, deporte, cultura, emprendimiento y medio ambiente.

Estos cinco temas no han estado presentes en las agendas diarias de los presidenciables y menos en el espacio e importancia que representan para el país, quienes no se vieron obligados a hablar de esto en el primer debate, en el que el INE decidió que los aspirantes discutieran sobre seguridad pública y violencia; combate a la corrupción y a la impunidad; y democracia, pluralismo y grupos en situación de vulnerabilidad.

Para el segundo debate, de este domingo 20 de mayo, los candidatos también irán por otros caminos, pues los temas serán de comercio exterior e inversión, seguridad fronteriza y combate al crimen trasnacional, así como derechos de los migrantes. Y será hasta el tercer debate del 12 de junio que se contemplarán las materias en cuestión en los temas de economía y desarrollo.

En una revisión de las plataformas de los candidatos y lo poco que han dicho sobre estas agendas, te contamos de qué van las propuestas de los presidenciables en estos temas clave para el país.

Ricardo Anaya

El candidato de la coalición Por México al Frente, Ricardo Anaya, detalla en su plataforma de propuesta un apartado de medio ambiente y desarrollo sostenible, con propuestas puntuales como incluir a las comunidades en los planes y proyectos que afecten los recursos naturales de sus localidades. Las mismas comunidades tendrán que dar luz verde a algún planteamiento en materia turística o de inversión.

Por otra parte, se prevé que regular la explotación de los recursos naturales de pueblos originarios y comunidades indígenas para que sea sostenible y beneficie a las comunidades, así como aplicar el principio de que quien contamina paga en toda explotación de recursos naturales o proyecto de inversión.



En materia de emprendimiento, se plantea promover el desarrollo de las micro, pequeñas y medianas empresas e industrias, procurando que en ellas se creen empleos dignos, buscando encadenarlas con la industria manufacturera de exportación y la transferencia de capacidades tecnológicas y organizacionales.



Asimismo la creación de Sistema Nacional de Innovación que permita transformar los conocimientos en bienes y servicios socialmente útiles y económicamente rentables.



En materia cultural, se propone democratizar el acceso a los bienes y servicios culturales como derechos humanos, así como la recuperación de los espacios públicos a través de programas culturales.

Otra propuesta es incorporar el enfoque de industrias culturales en las políticas públicas sobre cultura y vincularlas con las políticas de desarrollo económico, al mismo tiempo que buscan promover el desarrollo y la creatividad en niños y jóvenes.



En el tema de salud, se plantea consolidar un sistema de salud universal y de calidad internacional al promover una integración verdadera de las instituciones de salud que elimine la actual fragmentación de la atención, constituyendo un Fondo Único para la Salud.



Además se plantea avanzar a un modelo que priorice la prevención de enfermedades, fortalecer la figura del médico general, establecer un programa integral de consulta y hospitalización en domicilio, así como garantizar el abastecimiento de medicamentos en la red hospitalaria pública.



En materia deportiva, el candidato sólo lo ha mencionado como una opción para atacar las causas del crimen y la violencia, pero no se menciona un plan específico.



En al menos dos ocasiones ha salido en promocionales haciendo "cabecitas" con el ex futbolista y candidato a la alcaldía de Coyoacán, Manuel Negrete, junto a él dice que va a impulsar la práctica del deporte en el país, en pro de una niñez y una juventud más sanas.

José Antonio Meade

En sus siete compromisos por la nación, el candidato de la coalición Todos Juntos por México, José Antonio Meade plantea a la salud como prioridad al señalarla como un derecho humano que el gobierno tiene la responsabilidad de asegurar que todos los mexicanos puedan ejercerlo. Además, lo ve como un importante igualador social pues conservar la salud es esencial para realizar todas nuestras actividades y proyectos.



Plantea invertir 30 mil millones de pesos del presupuesto para equipar el 100 por ciento de los cerca de 3 mil hospitales del país. Además busca poner énfasis en la prevención y asegurar que todos los mexicanos puedan elegir un hospital de su conveniencia para recibir atención médica.



En materia de emprendimiento, se menciona el impulso a los jóvenes como una fuerza transformadora y de innovación en el país, de modo que aporten sus ideas y talento para que México crezca.



Debido a lo anterior, se proponen créditos accesibles para los jóvenes mexicanos.



También propuso en Nuevo León a mitades de abril crear un Hub de emprendimiento en el país para apoyar a jóvenes y mujeres, lo que implicaría triplicar el presupuesto en este rubro.

Hace tiempo que el candidato no habla de sus propuestas de medio ambiente, pues su plan lo lanzó a finales de enero cuando aún se vivían las precampañas.



Entre sus planteamientos, prevé evitar el desperdicio de alimentos y agua para acabar con la carencia alimentaria en el país; ampliar el acceso a una matriz energética limpia en los hogares; verificar el derecho al disfrute del medio ambiente, preservando los recursos naturales para el disfrute turístico; lograr el desarrollo de ciudades inteligentes que alienten servicios de calidad; e impulsar el potencial de México para generar energías limpias.



Por otra parte, en el periodo de intercampañas, Meade remarcó su compromiso con la cultura y dijo que esta jugará un papel relevante en el debate público y en las políticas de gobierno, si gana la Presidencia.



Dijo que es necesario utilizar al arte y la cultura en las políticas públicas como elemento de cohesión social, así como verlos como instrumento para mejorar la reinserción social de las personas que viven en exclusión o vulnerabilidad.



Comentó que es imprescindible acercar la cultura y el arte a los mexicanos, difundir nuestro patrimonio cultural y artístico para ampliar la educación artística, impulsar la investigación cultural para que las y los mexicanos puedan saberse dueños de una herencia cultural milenaria.



Sobre deporte, al inicio de las campañas el candidato del PRI propuso instaurar un programa nacional de recuperación y reactivación de espacios públicos para la actividad física, así como multiplicar las asociaciones público-privadas para el desarrollo de infraestructura del deporte.



También formar a la próxima generación de campeones mundiales y olímpicos de la mano del deporte organizado.







Andrés Manuel López Obrador

En su plan de gobierno, denominado Proyecto 18, en materia cultural, el tabasqueño plantea fortalecer la industria cinematográfica nacional y proteger el cine mexicano como bien cultural. La forma para hacerlo es, según la propuesta, garantizar mayor difusión de producciones nacionales mediante el aumento del porcentaje mínimo de tiempo de exhibición, pasando de un 10 por ciento a un 30 por ciento.

Otra disposición es promover una regulación para obtener horarios con afluencia y aumentar la temporalidad mínima obligatoria a dos semanas en cartelera.



En otra propuesta, se indica una promoción al acceso a la cultura de manera gratuita, priorizando a la población vulnerable, respetando la diversidad cultural y trabajando directamente en comunidades y barrios con gran riqueza cultural pero que no cuentan con una oferta permanente.



También posicionar al arte y la cultura como herramientas estratégicas para la reconstitución del tejido social y el desarrollo humano.



En materia de emprendimiento, se plantea la creación más empleos y mejor remunerados, así como el impulso a la creación de empresas, incrementar y diversificar las exportaciones, fomentar el desarrollo de alta tecnología en sectores como energías limpias, programación y robótica, además de crear consorcios de PYMES mexicanas.



Sobre medio ambiente se prevé priorizar la sustentabilidad en todas las políticas públicas de los 3 niveles de gobierno, aumentar el presupuesto del sector ambiental, desarrollar una estrategia nacional de comercio justo que incentive el consumo de productos locales, así como establecer metas claras para mitigar el cambio climático.



En otro rubro, el tabasqueño busca mantener la producción pesquera y acuícola nacional por encima de los 1.7 millones de toneladas, aplicando medidas de producción sustentables e impulsando la acuacultura. Al mismo tiempo promulgar la nueva Ley de Pesca y Acuacultura Responsables y fomentar el desarrollo tecnológico nacional para fortalecer al sector.



En cuanto a la salud, se promete fortalecer el Sistema Público de Salud (SPS) para alcanzar un enfoque no sólo curativo, sino también preventivo.



También lograr cobertura universal, donde medicamentos y servicios públicos en consultorios, clínicas y hospitales, desde el primer nivel de atención hasta la medicina especializada, sean accesibles y gratuitos.

Y sobre el deporte se plantea incorporar la cultura física en la ciudadanía.



Así como integrar un Comité Nacional de Cultura Física y Deporte que tenga como objetivo contribuir transversalmente a las políticas públicas.

También fomentar el uso de la bicicleta desde la niñez, incluyendo el desarrollo de infraestructura vial y crear Centros Deportivos Municipales de desarrollo comunitario.

Jaime Rodríguez Calderón

Con propuestas escuetas y sin fondo, el candidato independiente, Jaime Rodríguez Calderón "El Bronco" propone la creación de programas deportivos para la prevención y el rescate de jóvenes atrapados en las drogas; sin embargo, la propuesta no profundiza sobre el cómo se implementaría.

En temas de salud, "El Bronco" firmó la agenda #MéxicoMejorFuturo, impulsada por el Consejo Coordinaror Empresarial (CCE), que entre otros temas, garantiza a los mexicanos el acceso a los servicios de salud. Además el candidato propone combatir la obesidad infantil con maestros de Educación Física en cada escuela.

En materia de medio ambiente, el ingeniero agrónomo egresado de la Universidad Autónoma de Nuevo León (UANL) destaca la importancia de impulsar el sector agropecuario con el apoyo de empresarios, así como subsidiar y disminuir impuestos a empresas que reduzcan contaminantes.

La cultura y el emprendimiento no figura en la agenda del independiente, pues no se ha pronunciado sobre ello, y no hay alguna mención del tema en su plataforma digital.

