La crueldad e imprudencia que esconde el video del pequeño oso escalando

¿Has visto el video de un osito que sube una montaña nevada para reencontrarse con su madre a pesar de que resbala varias veces? Deja de conmoverte porque según expertos, el momento es cruel e imprudente.

De acuerdo con El Deber, en recientes días, un video donde aparece un osezno luchando aferradamente para escalar una empinada loma nevada para finalmente encontrarse con su madre que lo espera arriba, se volvió viral en redes sociales y WhatsApp.

El video, que según el canal de YouTube, Viral Hog, fue grabado en Rusia en junio pasado, se volvió masivo luego de que la periodista de ciencia, Ziya Tong, lo posteó en su cuenta de Twitter con el mensaje: "Todos podríamos aprender una lección de este oso bebé: Mira hacia arriba y no te rindas".

We could all learn a lesson from this baby bear: Look up & don't give up. pic.twitter.com/nm0McSYeqY — IM??HIM (@ziyatong) 3 de noviembre de 2018

Con todos los ingredientes para la viralidad perfecta, el clip se volvió masivo y le dio la vuelta al mundo; en apenas unos días contaba con millones de reproducciones en diversas plataformas.

El problema fue que varios expertos y científicos en vida animal salvaje reclamaron a Ziya por el material y aseguraron que si los osos arriesgaron la vida escalando la peligrosa montaña, no fue por motivación, sino por el terror que les provocaba el dron que estaba filmando la escena, según ha reportado The Verge.

El reproche fue tal, que la misma Ziya se disculpó y corrigió el mensaje original: "Para aquellos que adoraron al bebé oso, por favor también mantengan en mente que este es un ejemplo un uso de drones impropio e incorrecto", entre otras respuestas a científicos que la cuestionaron.

Thank you for sharing. For those of you who love the baby bear, please keep in mind this is also an example of poor & improper drone use. See below for more information: https://t.co/GGs3tQHlh9 — IM??HIM (@ziyatong) 4 de noviembre de 2018

Desde 2015 expertos han publicado diversos estudios que demuestran que el uso de drones para filmar la vida salvaje está provocando afectaciones en los animales, que se estresan por el sonido que emiten estos dispositivos y su presencia en los aires.

Incluso se han generado guías completas sobre el uso ético de drones para el registro de la vida salvaje.

Hi Clayton, I agree & sent out this which links to the journal of Current Biology's code of best practice on filming wildlife with drones. Also, two great science writers have been in touch and will be writing articles on the topic. Along with the discussion in the threads.../1 — IM??HIM (@ziyatong) 5 de noviembre de 2018

Mientras tanto, como ven ese cachorro de oso no es en realidad "adorable" o "inspirador", sino un acto cruel y angustiante que puso en peligro la vida de estas hermosas criaturas.

