Espectáculos

El crudo relato de Alejandra Ávalos, uno de sus ex maridos abusó de su hija

Ávalos rompió el silencio y reveló que su hija vivió diversos maltratos mientras ella buscaba alcanzar la fama

REDACCIÓN 08/03/2018 06:24 p.m.

Alejandra Ávalos relató: "ya después tuve un ex marido que también la castigaba muy feo, y eso también me dolió muchísimo" (FOTO TOMADA DE WEB)

Alejandra Ávalos rompió el silencio para hacer un crudo relato donde reveló que su hija vivió diversos maltratos mientras ella buscaba trascender profesionalmente, incluyendo un abuso infantil que padeció a manos de uno de sus ex maridos.

De acuerdo con E-Consulta, durante la entrevista que Ávalos dio para el programa "Sale el Sol", la actriz declaró que se arrepentía de no haber sido más estricta con la gente que estaba cerca de su hija.

Me arrepiento de no haber hecho un examen más exhaustivo a ciertas personas que entraron a trabajar conmigo que en su momento tuvieron ciertos exabruptos con mi hija cuando era más niña, y que nunca me enteré hasta ahora que pasó ya tanto tiempo, ya que está más grande, cosas de castigo, la dejaban sin comer por ejemplo.

Posteriormente, Alejandra relató: "ya después tuve un ex marido que también la castigaba muy feo, y eso también me dolió muchísimo".

Acto seguido, la también cantante hizo la fuerte revelación: "no me ha dicho al 100 por ciento, no ha querido ella hablarlo porque esto es un tema que es un poco difícil de tratar en este momento, pero sí, efectivamente hubo también un abuso infantil por parte de este ex marido".

Alejandra Ávalos manifestó que este es uno de los riesgos que corren las mujeres que son madres y desean seguir ejerciendo su profesión: esta es una de las partes que como mujeres nos toca afrontar y de verdad crees conocer a una persona, muy bien como para involucrarte con ella, casarte con ella, tener a tus hijos o volver a rehacer tu vida, y resulta que esa persona es nociva para tus hijos, nociva para tu vida, nociva para tu entorno familiar y nociva por supuesto para ti.

De la misma manera, la artista dijo que actuará legalmente contra su ex marido. "Por supuesto, nunca prescribe un abuso infantil, o sea, si hubo un abuso infantil no tiene vigencia y yo quiero hacer una acción legal".

Finalmente, Alejandra recalcó que por ahora mantendrá oculto el nombre del agresor de su hija, pues desea proceder legalmente primero debido a que su hija vivió atormentada y con amenazas para no denunciar lo que le hacía.

nl

LEA TAMBIEN Dulce María muestra su derrière en bikini y sus fans enloquecen Los fans de Dulce María no tardaron en reaccionar a la instantánea, ya que la cantante no acostumbra mostrarse así en redes

LEA TAMBIEN Muere a los 77 años la esposa de Manuel "El Loco" Valdés "El Loco" Valdés se encuentra delicado de salud tras extirpar un tumor maligno y no podrá asistir al funeral de su esposa Arcelia Larrañaga

LEA TAMBIEN Así cambiaron con el tiempo y el éxito estas 3 niñas actrices Todos recordamos algunos de los personajes que interpretaron de niñas

LEA TAMBIEN Brad Pitt propone "pacto sexual" a esta actriz en un elevador Durante una entrevista la actriz detalló como fue la propuesta de Pitt y cuál fue su respuesta