Reclaman 23 mil manifestantes cese a la violencia contra estudiantes

En silencio y con el puño en alto, así como hace 50 años, miles de estudiantes marcharon sobre Paseo de la Reforma en la Ciudad de México para exigir que se restablezca la seguridad y tranquilidad en la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).



“Ahora a nosotros nos toca cambiar a la UNAM y al país. En el 68 los universitarios lucharon contra el sistema y cambiaron el rumbo de México. A 50 años, defenderemos por lo que aquellos estudiantes pelearon”, comentó Patricia Alcántara, alumna del CCH Azcapotzalco.

La convocatoria era salir del Museo de Antropología hacia el Zócalo capitalino, la idea era seguir la misma ruta que en 1968 el movimiento estudiantil tomó. La cita fue a las 16:00 horas, pero debido al nutrido contingente, la marcha partió una hora tarde.

“Compañeros, por decisión de los organizadores, la marcha será en completo silencio de la Estela de Luz al antimonumento de los 43 (en Bucareli y Reforma), y a partir de ahí ya podrán gritar y hacer ruido”, dijo la voz femenina que emitía un altavoz gigante, instalado en un camión foráneo y que estaba al frente del contingente.

La marcha fue encabezada por el CCH Azcapotzalco, plantel donde surgió el actual movimiento estudiantil. Seguido iba el contingente del Comité 68, atrás el de padres de los 43 normalistas de Ayotzinapa y las demás escuelas, facultades, preparatorias y universidades como el IPN, ENAH, UACM y UAM.

“Estoy aquí para exigir que saquen a los porros de la UNAM y para que regrese la seguridad a nuestras escuelas. Ya no podemos seguir con miedo, salimos de nuestras casas hacia la escuela con el temor de que quizá ya no regresemos, eso debe parar”, señaló Claudia, alumna del CCH Oriente, donde también estudiaba Miranda Mendoza, una joven que fue secuestrada al salir del plantel y cuyo cuerpo fue encontrado calcinado en el Estado de México.

Claudia cursa el quinto semestre y desde que comenzó el movimiento estudiantil se sumó a las manifestaciones. No estuvo en Rectoría el 3 de septiembre cuando un grupo de porros agredió a estudiantes que protestaba de manera pacífica. Ese día la joven no asistió porque se le hizo tarde y no estuvo junto a sus compañeros.

Jorge Malpica, quien estudia el primer semestre en la Facultad de Filosofía, no podía faltar a esta Marcha del Silencio, para él fue muy significativa, ya que su abuelo participó hace 50 años y falleció hace unos meses.

“Primero, por la memoria de mi abuelo es que estoy aquí, él estuvo en el 68 y ahora que no está, me toca seguir luchando. También estoy para que UNAM vuelva hacer lo que era antes, una universidad donde no desaparecían ni mataban estudiantes”.

Jorge asistió a la marcha con sus amigos y se quedaron en el contingente de Filosofía. Iban en silencio y con la V de la Victoria alzada.

Cuando los contingentes llegaron al antimonumento de los 43 en Reforma y Bucareli rompieron el silencio con el pase de lista de los estudiantes desaparecidos hace cuatro años en Guerrero y a partir de ahí, gritaron consignas y goyas.

Ya en el Zócalo, los manifestantes realizaron un mitin. Participaron representantes de diversas escuelas y facultades. También tomaron la palabra integrantes del Comité 68, Damnificados Unidos y los de Atenco.

ams