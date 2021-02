Entre denuncias y reclamos transcurre segunda Asamblea Interuniversitaria

Caía la tarde en el auditorio Piña Chan de la Escuela Nacional de Antropología e Historia (ENAH), habían pasado ya cuatro horas de la cita, cuándo inició la segunda reunión de la

Asamblea Interuniversitaria en la que representantes de 80 escuelas, colectivos y observadores independientes aprobarían un pliego petitorio con una demanda primordial: condiciones de seguridad para la comunidad estudiantil.

Aunque la Asamblea Interuniversitaria estaba convocada a las 10 de la mañana, empezó con cuatro horas de demora y con un acceso limitado que generó el descontento de quienes desde temprana hora formaban una larga fila en el auditorio que sería la sede para una intensa discusión que se extendería hasta la media noche.

Quienes no pudieron entrar se quejaban “para qué invitan si no van a dejar pasar”, “Estamos desde las siete de la mañana y no avanzamos”eran algunos reclamos comunes.

También el acceso a medios fue limitado, aunque finalmente se abrieron las puertas para quienes consideraron representantes de medios “independientes, aunque la consigna fue clara: no se podrían tomar fotos por cuestiones de seguridad.

Ese fue el clima en el que arrancó la segunda Asamblea Interuniversitaria, que empezó con desorganización e inconformidad de los que acudieron, ya que no todos pudieron entrar al auditorio con cupo para 300 personas.

Después de la larga espera, representantes de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), el Instituto Politécnico Nacional (IPN) y la Universidad Autónoma de la Ciudad de México (UACM), y delegados de otras 73 escuelas, además de colectivos invitados iniciaron con la discusión de temas que durante la semana han sido pronunciados y exigidos.

Fue en espacio en el que se cruzaron las demandas todas por un solo objetivo: justicia.

Se dieron cita representantes de movimientos sociales, ahí estuvieron familiares de los 43 estudiantes desaparecidos en Ayotzinapa, viejos liderazgos del movimiento estudiantil del 68, integrantes de la CNTE y opositores al nuevo aeropuerto. Fue el momento de reunir demandas.

Después votaron la sesión de la orden del día entre cuyas propuestas estaba si debía conformarse una comisión revisora del pliego petitorio. Se volvió una discusión de más de una hora, donde quienes pedían la palabra terminaban hablando de otros asuntos.

Lo mismo pasó cuando se discutió sobre quiénes podían votar y quiénes tenían derecho solo a voz. Se convirtió en una larga discusión en la que oradores tomaban la palabra sin que se las dieran. La mesa abonó al desorden mientras se volvía a reabrir la discusión por confusiones.

Fue así que hasta las 8 de la noche comenzó la exposición de los pliegos petitorios que los representantes llevaron a las asambleas internas de las escuelas basados en las propuestas elaboradas en el primer encuentro del 7 de septiembre.

Para las 10 de la noche, había apenas un asomo de orden y un brote de claridad sobre lo que se reclamará en los siguientes días, aunque no había exigencias nuevas.

Así fue la marcha del silencio de este jueves

Se volvió a plasmar en el pliego petitorio la expulsión de grupos porriles, se habló nuevamente sobre la necesidad de abatir la violencia de género. Se puso sobre la mesa solicitar la renuncia del rector Enrique Graue, aunque fue una propuesta que varias escuelas vieron inviable, e incluso calificaron como un error.

LOS INCIDENTES Y DEMANDAS

Durante la discusión de la Asamblea emergió el tema de que en la Facultad de Contaduría había infiltrados, ya que un grupo de jugadores de americano y porristas impidieron el paso para que se realizara una asamblea. Así lo denunciaron estudiantes de la facultad y de otras escuelas.

Entonces la Asamblea decidió expulsar a los representantes de Contaduría, al considerar que carecían de legitimidad.

También la participación de la UACM sirvió para exponer que este año tiene registro de seis estudiantes muertos. La violencia deja saldos negativos en todas las instituciones educativas.

Causó inquietud que alrededor de las seis de la tarde, un reportero se acercó demasiado a la escuela y hasta una comisión de seguridad salió a revisar, cómo si se tratara de un enemigo.

Al cierre de esta edición, la exposición de los resolutivos de las asambleas de cada escuela seguía.

A la 23:00 horas, cerca ya de la media noche, pasaría el último bloque de cinco, para después hacer un pliego general con carácter de resolutivo. El siguiente punto sería generar un plan de acción, que podría incluir más marchas como la del 13 de septiembre. Se prevé que la asamblea concluya como hace una semana, en la madrugada de este sábado.

