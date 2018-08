Critican a Trump por retirar permisos de seguridad al ex jefe de la CIA

Luego de la decisión del presidente estadounidense Donald Trump de cancelar los permisos de seguridad al ex director de la Agencia Central de Inteligencia (CIA) John Brennan, más de 250 ex funcionarios del Departamento de Estado y del Pentagono hicieron una petición firmada y criticaron la decisión del presidente.

El texto firmado inicialmente por 15 ex directores y ex subdirectores de la CIA y de la Oficina del Director de Inteligencia Nacional, también destacan funcionarios de las administraciones de George W. Bush y Barack Obama, están John Bellinger, ex asesor legal del Departamento de Estado y del Consejo de Seguridad Nacional, y los ex Subsecretarios de Estado Nicholas Burns, Wendy Sherman y Thomas Pickering, así como cargos políticos y servidores públicos.



El texto también considera que el país se debilitará si se aplica una medida que busca evitar que ex trabajadores del gobierno puedan expresar sus puntos de vista.

John Brennan, calificó públicamente como traición los comentarios realizados por Trump en una reciente cumbre con el Presidente ruso, Vladimir Putin, y agregó que podría demandar al gobierno de Trump por la revocación de sus permisos de seguridad.

"Voy a hacer todo lo que pueda para tratar de evitar estos abusos en el futuro, y si eso significa ir a loos tribunales, lo haré", dijo este domingo en el programa de televisión "Meet the Press" de NBC.



Por su parte, Donald Trump desafió este lunes al ex director de la CIA, pues aseguró que no demandará.

"Espero que John Brennan, el peor director de la CIA en la historia de nuestro país, presente una demanda", escribió el Presidente.

I hope John Brennan, the worst CIA Director in our country´s history, brings a lawsuit. It will then be very easy to get all of his records, texts, emails and documents to show not only the poor job he did, but how he was involved with the Mueller Rigged Witch Hunt. He won´t sue!