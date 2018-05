Colombiana

Critican a Shakira por hablar en inglés y ella responde de manera épica

Shakira mostró una vez más que a ella nada la perturba, y mucho menos las críticas de sus detractores

Shakira compartió un video hablando en inglés, el cual despertó la ira de los usuarios de Instagram (FOTO TOMADA DE WEB)

Hace unos días Shakira publicó un video en su cuenta de Instagram donde aparece hablando en inglés. La grabación causó tal indignación entre sus seguidores que la cantante recibió cientos de críticas por "olvidar" sus raíces colombianas.

De acuerdo con Soy Carmín, en el video, la colombiana expresó su alegría por lo cerca que está el inicio de su gira "El Dorado", el disgustó de sus fans vino porque Shakira habló en inglés y los usuarios afirmaron que vivir en Barcelona, está haciendo que la artista olvide sus raíces latinas.

¡Qué locura! Shakira hablando inglés", "Tú eres colombiana, deberías hablar en tu lengua original", "No entiendo por qué siempre hablas en inglés, eres colombiana y vives en España. La mayoría que te seguimos también somos latinos, nos gustaría entenderte. ¡Un saludo!", "Y el español para cuándo", fueron algunas críticas lanzadas sobre la pareja de Piqué.

Pero eso no fue todo, otros de sus seguidores se concentraron en hablar mal de la apariencia de la cantante, pues señalaron que en el mencionado video lucía con ojeras, despeinada y fatigada.

Luego de esto Shakira, centrada en su objetivo de regresar a los escenarios para complacer a sus verdaderos fans, decidió responder a las críticas y lo hizo de una forma magistral, sí, la colombiana volvió a publicar un nuevo video en inglés en donde aparece con el look desenfadado que la caracteriza, pero sonriente y llena de energía.

En esta grabación Shakira comenta cómo prepara sus pies tras su arduo ensayo para sus presentaciones. "Day 2 of rehearsals: getting my feet ready! Día de 2 de ensayos! Así preparo mis pies! Shak", fue el mensaje que compartió la colombiana.

Sobre este video vinieron críticas más fuertes, incluso varios de sus seguidores la tacharon de definitivamente haber olvidado de dónde venía.

Pero para cerrar con broche de oro, Shakira no se quedó con los brazos cruzados y hace unas horas publicó un nuevo video en donde habla en francés, lo que deja ver su dominio de varios idiomas y claro, que no le teme a las críticas, ella solo avanza.

