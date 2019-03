Critican al programa "La Parodia" por hacer una imitación "racista" de Yalitza Aparicio

La película "Roma" de Alfonso Cuarón continúa generando polémica, en esta ocasión usuarios de redes sociales criticaron a Televisa por permitir que en su programa "La Parodia", se hiciera una imitación "racista" de Yalitza Aparicio, en donde exageraron los rasgos de su aspecto físico.

De acuerdo con Publimetro, n esta ocasión diversos usuarios de redes sociales criticaron que dentro de la nueva temporada del programa "La Parodia" de Televisa se realice una imitación cómica de Yalitza Aparicio, pues lo consideraron "racista".

NO ES POR SER SPOILER PERO HOY NOS LLEVAMOS EL OSCAR!!!! #oscars ? ? #roma #AcademyAwards ? ? pic.twitter.com/86rGWphXPt

"La Yali" es el nombre del personaje que interpreta la actriz Yeka Rosales en el programa de comedia; sin embargo ha sido duramente criticada por los excesos de maquillaje y la forma de remarcar las facciones.

Lo anterior ha desatado la polémica en Twitter donde algunos usuarios también defienden que se trata de una parodia y no de racismo.

Ignorantes!!! Me perdieron con su racismo y voy a hacer que otros también los dejen de ver!!!

Pues sí... me están censurando como actriz a hacer sólo personajes blancos, porque hacer morenos es "ofensivo" para ustedes...está bien... d ahora en adelante jamás haré personajes morenos...solo blancos! Suena lógico! Haré a Oprah con peluca rubia y ojos azules para no ofender

Televisa haciendo contenido racista. No me sorprende pero sí me molesta. Aunque la cantidad de comentarios negativos en la publicación de la morra que "imita" a Yalitza es interesante.