Critican expertos intención de llevar a la Marina a Cuauhtémoc

Expertos en DH criticaron la intención del jefe delegacional de Cuauhtémoc de llevar a la Marina a la demarcación

MARCO ANTONIO MARTÍNEZ 21/04/2018 08:21 p.m.

(Foto: Web)

Expertos en derechos humanos criticaron la intención del jefe delegacional de Cuauhtémoc, Rodolfo González Valderrama, de llevar a la Secretaría de Marina a la demarcación para que haga labores de inteligencia y ayude a combatir el crimen organizado.

"Una mera ocurrencia", la llamó el investigador del Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia (IMDHD), Edgar Cortez, quien dijo a La Silla Rota que la solicitud implica riesgos de detenciones arbitrarias de parte de la Marina, y pocas utilidades en el combate de la delincuencia organizada.

Por su parte el director de Cauce Ciudadano, Carlos Cruz, calificó la decisión de González Valderrama como de "una verdadera irresponsabilidad", ya que con ello además de poner en riesgo de desgaste a la Marina al pedirle que haga investigaciones que no le corresponden, como poder civil renuncia a sancionar a funcionarios de la demarcación involucrados con el crimen organizado.

Para el presidente de la Comisión de Derechos Humanos de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal (ALDF), el diputado del partido Humanista Luciano Huanosta, la decisión tiene tintes de querer imponer un Estado policiaco en la delegación y expresó su desacuerdo.

"Claro que no, estamos en contra de cualquier régimen policiaco, ese no es el camino", criticó.

De acuerdo con la solicitud, la delegación Cuauhtémoc pidió el 13 de marzo la presencia preventiva de la Marina en las colonias Centro Histórico y Morelos, en los horarios y calles de mayor incidencia delictiva de alto impacto, de concurrencia federal o concurrente; también solicitó la coordinación con las autoridades y fuerzas policiales de la CDMX, así como la aplicación y observancia del marco normativo y protocolos de protección a los derechos humanos. Además, remarcó en su solicitud de que si en las labores de inteligencia de la Semar se detecta la infiltración, contubernio o participación de personal de la delegación con grupos delictivos, "procedan de manera inmediata a ponerlos a disposición de las autoridades competentes".





SOLICITUD RIESGOSA





Para Cortez la solicitud hecha a la Marina tiene muchos riesgos de que se convierta en consecuencias de agresiones y violaciones a los Derechos humanos. Pero además, debe haber coordinación con el gobierno capitalino para el combate al crimen organizado en la demarcación.

"Lo que pase en cualquier delegación en este caso en la Cuauhtémoc no es como lo que pase en una isla. Es realmente mas una dinámica de la sociedad, de toda la ciudad, de la zona conurbada, entonces debe haber un planteamiento de otra naturaleza, lo cual indica que el jefe delegacional no tiene idea de lo qué pasa en la ciudad, de cómo se mueve la dinámica delincuencial y eso lleva a muy malas decisiones como pedir la intervención de la Marina. Es una mala decisión con muchos riesgos y probablemente pocas utilidades en términos efectivos de combate a la delincuencia y mejoras a la delegación", explicó.

Incluso aun en el caso de que la Marina aceptara, Cortez se preguntó para qué la delegación quiere información obtenida con inteligencia, si la procuración de justicia y servicios policiales son facultades del gobierno capitalino.

"Entonces para qué quieres información, parece un poco una petición que intenta simular que hace algo pero en realidad no va a ningún lado porque las delegaciones en términos operativos no tienen herramientas para atender el problema de la delincuencia".





INCUMPLIMIENTO





Para Cruz, pedir ayuda de parte del jefe delegacional es síntoma de que el poder civil ha dejado de hacer lo que le corresponde y consideró que antes de pedir ese tipo de servicios, lo que debería hacer es combatir la delincuencia de diversos funcionarios públicos que permiten la operación del crimen organizado en la delegación.

Lo segundo a hacer es que la propia jefatura de gobierno eche a andar la ley de reutilización social de uso de bienes confiscados y la ley de desmantelamiento patrimonial de la delincuencia organizada.

El delegado está dejando de hacer un montón de cosas que le corresponden al poder civil para seguir desgastando a una institución como la Marina. Los civiles cada vez que no combaten su corrupción, no combaten al crimen organizado desde el establecimiento de políticas sociales; si no hacen eso entonces están poniendo en riesgo a una institución como la Marina, tenemos el riesgo de que la perdamos, es momento de reflexionar sobre el riesgo que perdamos una institución como el Ejército y la Marina frente al crimen organizado

La actual situación de violencia en la demarcación y del registro de delitos como la trata de personas, narcomenudeo, venta masiva de piratería, extorsión entre otros delitos, es algo que debió combatir el anterior jefe delegacional, Ricardo Monreal, señaló.

"Debió resolver el problema de prevención social, del crimen organizado en la delegación, no lo hizo entonces ese es el costo. Estuvieron en campaña y en tres años no estuvieron haciendo gobierno", criticó.

"En el momento que los civiles piden que les ayude la Marina cuando ésta no tiene facultades para hacer investigación están eludiendo sus responsabilidades. Si no pueden renuncien como dijo Alejandro Martí".





NO ES FUNCIÓN DE LA MARINA





El diputado local Luciano Huanosta lamentó que la solicitud de pedir la intervención de la Marina para combatir el crimen organizado en la Cuauhtémoc, sea en una delegación gobernada por Morena, partido que puede ganar las elecciones en la Ciudad de México y en el país.

"Ni siquiera están esperando a ganar la presidencia, desde ahorita quieren implementar un Estado policiaco, eso es lo que preocupa, aun no pasa y ya lo proponen. No quiero pensar si efectivamente el partido que gobierna esa delegación gobernara la ciudad o el país", expresó.

Resaltó que la tarea de la Marina no es el combate del crimen organizado, sino preservar la independencia y soberanía del país hacia afuera.

Además consideró que el aumento de la delincuencia son debidas al desempleo y a los bajos salarios, consideró el asambleísta, por lo que para abatirlo se debe apostar a mejores sueldos y empleo pleno, afirmó.

Otra solución es dar mejor preparación, de carácter científico, a los policías.

