Critican a AMLO en redes por no llevar a su hijo al seguro

El presidente electo es foco de las críticas de nuevo debido a que su hijo fue atendido en un hospital privado y no en el seguro popular, luego de sufrir un accidente.

El hijo más pequeño de Andrés Manuel López Obrador, Jesús Ernesto, se fracturó la tibia y peroné, informó anoche el equipo de comunicación social del tabasqueño.

El menor jugaba en un parque de la capital del país cuando ocurrió el accidente, por lo que fue trasladado al Hóspital Médica Sur.

Su estado de salud es estable.

Me informan que el hijo menor de AMLO, tuvo una fractura de tibia y peroné. Qué mal... Ojalá se recupere pronto. Lo curioso, es que no lo llevaron ni al IMSS, ISSSTE o Seguro Popular. El Presidente Electo, rey de la austeridad, lo llevó a Médica Sur. Baia baia...

Leer también en La Silla Rota: Papa recibe mensaje de AMLO; colaborará con su gobierno

Presume de que no se subirá al avión presidencial, y que no vivirá en Los Pinos porque sería una ofensa para los pobres de México, pero ¿a qué no lleva a su hijo al Seguro Popular, verdad? ¿Médica Sur no ofende a los pobres?