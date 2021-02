Cristian salió a comprar cervezas en Coatzacoalcos y ya no regresó

Xalapa, Ver. – “Ya voy, gordita”, avisó Cristian Barriga a su esposa mediante una llamada telefónica. Hacía dos horas que él había salido a comprar cervezas para convivir con vecinos en el patio de su casa. Nunca regresó. Según una veintena de testigos, policías de Veracruz “lo levantaron” en una colonia popular de Coatzacoalcos. Cumple seis días desaparecido.

“Se fueron de fin de semana al puerto de Veracruz”, “fue a casa de su novia y ya no regresó”, “Dijeron que iban a la zafra” … son algunas frases que personas emitieron antes de desaparecer en manos de elementos de Seguridad Pública en el gobierno de Javier Duarte, y hoy la escena parece repetirse: “Salió por cervezas”.

La historia de Cristian Román Andrés Barriga, padre de dos hijos, la relata su cónyuge, María del Carmen Mateo González. Corrían las 17:00 horas del 04 de junio de 2018, recuerda, los dos convivían con vecinos. Dos horas más tarde, Cristian y un conocido suyo, de oficio taxista, se ofrecieron para ir a comprar más licor.

“Eran las nueve (21:00 horas) y no regresaban. Le hablé del teléfono de la casa y le dije que a qué hora pensaba regresar, que lo estábamos esperando con las cervezas. ‘Sí ya voy, gordita. Estoy en casa de doña Reyna, vine a buscar a Víctor (un amigo)’ y ya después no contestó el teléfono”, relata María del Carmen, en entrevista con La Silla Rota.

“Ninguna otra vez había agarrado la borrachera de que se fuera de la casa y demorara mucho. Me decía, gorda, fíjate que me fui a la casa de Víctor. Ven por mí, por favor”, insiste la mujer, angustiada desde el teléfono.

El taxista que acompañaba a Cristian reportó a la esposa que lo llevó hasta un bar cerca del fraccionamiento Las Gaviotas, ubicado al poniente de Coatzacoalcos, y que después él tuvo que regresar a casa; versión que más tarde sería confirmada por los dueños del bar.

Casi entrada la media noche, María del Carmen recibió una llamada de otro amigo de Cristian. “Me dijo que había ido a buscarlo a su casa, por la carretera Ancha, que no quiso tomar con él y que tenía poco que se había regresado para la casa”, agrega la cónyuge.

“Señora, a su marido se lo llevaron los policías”

Cristian Román no volvió a casa y su María del Carmen salió a localizarlo. Los vigilantes del fraccionamiento Las Gaviotas le confirmaron haber visto a una persona con las características que ella buscaba frente a la casa, número 132, sobre la calle Las Panteras.

Según los vigilantes, el hombre que caminaba por esa zona a las 00:23 horas, ya del día martes 05 de junio, vestía pantalón tipo deslavado en color azul, una camisa blanca con el estampado de una rana en el frente; gorra azul con las letras “NY” y calzaba guaraches. “Era él”, confirma la entrevistada sin dudarlo.

De acuerdo con María, en el número 32 vive una mujer a quien Cristian le rentaba un taxi hace dos años. “No sé a qué fue a ese lugar”, pero dicen que hizo escándalo y activó la alarma del taxi; el dueño salió a ver qué pasaba y se hicieron de palabras. Los vigilantes dicen que mi marido decía que ese era su taxi”.

La discusión entre Cristian Román y el dueño del taxi, alertó a los vecinos del fraccionamiento Las Gaviotas; los dueños de la unidad de transporte habrían llamado a elementos de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP), mismos que en cuestión de minutos se apersonaron en la calle Las Panteras.

“Parece que eran 4 policías; tres hombres y una mujer. Lo que no sabemos aún es el número de la patrulla, pero los policías lo subieron a la batea y se lo llevaron tranquilo. Había unas 20 personas que vieron todo y una señora me dijo, ‘a su marido se lo llevaron los policías”, recuerda María la última ocasión que Cristian fue visto con vida.

“Sus elementos se llevaron a mi esposo, gobernador”

María del Carmen ya había acudido a los edificios policiales de Coatzacoalcos: a la Fiscalía General del Estado (FGE), a la Procuraduría General de la República (PGR), y a un destacamento de la Fuerza Civil, anexo al CERESO Duport Ostión. Cristian Román nunca fue puesto a disposición de las autoridades.

Angustiada por no tener noticias, la esposa se enteró que el gobernador Miguel Ángel Yunes Linares estaría el 06 de junio en Coatzacoalcos para sostener una reunión con el secretario de Salud, Irán Suárez Villa. Ella se alistó con lonas e interceptó al mandatario mientras desayunaba en el mercado Morelos.

“Yo le dije al gobernador que fueron sus policías los que se llevaron a mi esposo. Él me dijo que necesitaba el número de patrulla para saber si fue su personal o delincuentes que a veces clonan patrullas”, explica.

La mujer interpuso una denuncia por desaparición ante la Fiscalía Regional de Coatzacoalcos. La atención de Yunes sirvió de poco, pues fue instruida por la autoridad para que ella repartiera volantes de su esposo en hospitales, Cruz Roja y Servicios Médicos Forense (SEMEFOS) en los municipios de Coatzacoalcos, Minatitlán y Cosoleacaque.

“Me pusieron a hacer el trabajo que a ellos les corresponde. Hasta ahora no hay respuestas. Me dicen que espere, que lo andan buscando”, se lamenta la mujer desde el teléfono.

“Yo confío en Dios y mientras no encuentre su cuerpo para mí está vivo”

Cristian Román trabaja como repartidor de artículos de pesca. Es padre de dos hijos de 12 y 15 años de edad. Su matrimonio con María del Carmen, de hace 18 años, es algo que suele presumir en su perfil de Facebook: @CristianAndrésBarriga.

Los amigos de Cristian lo conocen por su apellido “Barriga”; su fotografía hoy se difunde en redes sociales con sus principales características: su cabello es entrecano, barbado, de complexión robusta; sin tatuajes.

Para su esposa, “estos días han sido muy malos, con una desesperación por saber si está vivo o si ya está muerto; dónde lo fueron a aventar, o qué hicieron con él”, comparte, consciente de que el municipio donde radica con su familia se posicionó como segundo lugar con más asesinatos en 17 meses del gobierno de Miguel Ángel Yunes.

“Yo no quiero problemas con las personas que se lo llevaron, yo solo quiero que me lo regresen, que se lo regresen a sus hijos. Yo confío en dios y mientras no haya cuerpo de él, pienso que está vivo, pero pues ya no sé”, se lamente María del Carmen.

Las desapariciones forzadas persiguen a Yunes Linares

“Mi gobierno no va a permitir de ninguna manera que policías violenten los derechos de las personas y mucho menos en temas tan delicados como este”, sostuvo el mandatario estatal, cuando reconoció el primer caso de desaparición forzada durante su gobierno, en contra de Juan Arturo Méndez Alcántara, de 25 años de edad, originario de Ixtaczoquitlán.

La madre de la víctima, Marcela Alcántara Ojeda, interpuso la denuncia 63/2018 y manifestó que su familiar fue detenido por ocho policías estatales a bordo de la patrulla SSP212948 y posteriormente traslado a la instalación a de Mando Único de la región centro Veracruz.

Tras una intensa búsqueda, el cadáver de Juan Arturo Méndez, fue hallado con señales de tortura y maniatado, flotando en el río Blanco, a la altura de la comunidad Tenejapan de Mata, en el municipio de Omealca. Los ocho policías fueron detenidos y vinculados a proceso por el delito de desaparición forzada de personas.

El ocho de febrero de 2018, fueron vinculados a proceso 16 policías y tres mandos de la SSP del gobierno de Javier Duarte, acusados de desaparecer al menos 16 personas en un periodo de siete meses, en 2013. Entre los presos, se encuentran: Arturo “N”, extitular de la SSP, Roberto “N”, exdirector de la Fuerza Civil y José Óscar “N”, exdirector de penales.

Estas detenciones han sido presumidas por la actual administración en tema de desaparecidos, sin embargo, integrantes de colectivos de Veracruz han señalado que las desapariciones por funcionarios públicos no cesan en el gobierno llamado “del cambio”.

mvf