Era verdad, Cristian Castro sí toma leche de biberón

Los rumores eran ciertos, Cristian Castro sí toma leche de biberón; en un intento de dejarlo en ridículo, su ex esposa Gabriela Bo lo había balconeado, pero valientemente el hijo de Verónica Castro y Manuel "El Loco" Valdés lo aceptó.

De acuerdo con Publimetro, Christian Castro confirma el rumor, al ser cuestionado sobre su peculiar gusto, el cantante mexicano no hizo mal gesto y mucho menos se enojó con la prensa por la pregunta, simplemente respondió que le encantan los biberones.

Bueno, la verdad es que me gusta mucho sentir cosas que sentía cuando era niño y que me gustaban mucho de niño, como a todos los varones supongo, que nos callamos muchas cosas porque queremos ser grandes y que no nos digan 'ay, que niñito', ´eres un bobito´, dijo Castro al programa El Gordo y la Flaca, transmitido por cadena hispana Univision.

El intérprete de Azul afirmó que le importa muy poco lo que piensen de él: "A mí no me importa, me da por hacer cositas así... No es que siempre estoy tomando leche de biberón, puedo a veces agarrar el biberón, puedo a veces agarrar el biberón y decir "que rico".





Es así como el cantante dio por finalizado esos rumores que se desataron ya que su ex esposa Gabriela Bo confesó en la televisora argentina que en el tiempo que vivió y estuvo casada con el cantante, éste pedía a sus empleadas domésticas que le prepararan su biberón con leche.

"Se los preparaba una mujer que trabajaba en la casa. Es que él tenía muchas cosas para niños en la casa porque iban sus sobrinos a quedarse. Y era un vasito con el chupón" relató la Gabriela al programa Hay que ver del canal 9, en Argentina.

Castro y Gabriela Bo se casaron en el 2003, a dos meses después de haberse conocido en Punta del Este. Dicho matrimonio se terminó tras un poco más de un año.

