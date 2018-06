DUDAS Y PREOCUPACIONES

En crisis, Hospital del Niño en Toluca

Médicos trabajan bajo protesta; preocupa a familiares de los internos que ante las protestas del personal médico se interrumpa el servicio

AMERICA MUÑOZ / CORRESPONSAL 13/06/2018 10:33 p.m.

En crisis el sector salud de la capital mexiquense. (América Muñoz / La Sila Rota).

Toluca, Edomex.- Familiares de pacientes del Hospital del Niño en Toluca, temen que las actividades sean interrumpidas ante la inconformidad del personal médico y de enfermería que trabajan bajo protesta debido a la falta de recursos humanos, insumos y mantenimiento de las instalaciones.

Muere esposa de anciano por virus que contrajo en el hospital

"Así como están las condiciones que no hay nada para poder atender a los niños, nos preocupa que haya algún paro de labores. En realidad el trato de los médicos es bueno pero se están enfrentado a un problema muy delicado porque no hay nada, no hay medicamentos y somos nosotros los que asumimos costos de estudios y medicinas", expuso Laura, abuela de una pequeña quien recién fue dada de alta.

La mujer narró que a su nieta, de escasos dos años de edad, la ingresaron por Síndrome de Guillain Barré, un trastorno poco frecuente que ataca parte del sistema nervioso por error-, requería una tomografía pero por falta de equipo, el hospital la envío a un laboratorio particular.

"Mi hija pagó cerca de 2 mil pesos por ese estudio; regresamos al hospital y ni siquiera tenían una llave de tres vías para poder suministrarle el medicamento", comentó.

Laura abundó que para conseguir el componente médico, recorrieron varias farmacias de la capital mexiquense, "no lo encontrábamos, eran las 6:00 de la tarde de ese día y apenas pudimos comprarlo, fueron horas de angustia porque a la niña le tenían que poner sus medicamentos".

Agregó que el costo de la denominada llave de tres vías fue de 50 pesos, pero incluso familiares de otros pacientes, les comentaron que lo adquirieron en 6 pesos.

"Es inconcebible que el Gobierno del Estado de México no tenga para comprar el equipo médico indispensable para atender adecuadamente a la decena de niños que a diario llegan a este hospital", aseveró Laura.

Protestan médicos en Toluca porque no tienen jeringas ni alcohol

Fabiola, enfermera practicante, confirmó que la llave de tres vías es uno de los equipos médicos de mayor escasez en el Hospital del Niño.

Dijo que temen que la situación pueda ser rebasada y colapse el servicio médico.

"No queremos que se agrave por eso la exigencia a que se dote al hospital de todo lo que se requiere para su adecuado funcionamiento", demandó.

Le recetan medicamento en hospital de Toluca y muere bebé

Desde el martes por la mañana, empleados de este nosocomio ubicado en la avenida Cristóbal Colón, colocaron mantas para informar a la población en general, que están trabajando bajo protesta ante la falta de insumos, recursos humanos y mantenimiento a las instalaciones.

LEA TAMBIEN Protestan médicos en Toluca porque no tienen jeringas ni alcohol De acuerdo a los galenos, en la mitad de los hospitales del Edomex hay desabasto de medicamentos y otros insumos indispensables para realizar su trabajo

LEA TAMBIEN Muere esposa de anciano por virus que contrajo en el hospital Lo más doloroso para Don José es que debido a estas condiciones insalubres, la salud de su mujer acabó por deteriorarse en el lugar

ams