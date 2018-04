DESPUÉS DE UNA DECADA

Criptomonedas, una economía transparente y abierta

El crecimiento de esta economía digital va a seguir, y una de las principales razones es que en estos nueve años el uso de esta se ha facilitado

A casi una década desde que se hizo la primera transacción con una criptomoneda hasta la fecha, es la única moneda que no se ha falsificado, señaló el director de pagos de la empresa Bitso, José Rodríguez.

Durante el encuentro Talent Land 2018, explicó a una reconocida agencia de noticias, que esto se debe a que cuando se generan nuevas transacciones no solo se confirma y se entrelaza con las anteriores, sino que es visible en toda una red la ruta que el algoritmo recorrió desde su creación.

"Se confirma y se entrelaza con las transacciones anteriores y se puede ver toda la ruta del dinero desde el origen, el equivalente a que tu pudieras ver el dinero y su interacción con la economía desde el día que se emitió el primer billete, y esto se hace en cualquier momento con esta tecnología", detalló.

La moneda es una opción para inversionistas, organizaciones e individuos, tanto por la seguridad que ofrece, sin cobros de terciarios, como por la accesibilidad y la disponibilidad que tiene al poder realizar transacciones en cualquier momento a cualquier parte del mundo, tan solo teniendo acceso a internet.

Comentó que se considera una economía transparente y abierta ya que se registran todos los movimientos que se han realizado en su tiempo de vida, sin embargo, explicó que también sufre el riesgo de volatilidad, que se basa en la oferta y demanda del cliente.

Enfrentar los riesgos de una banca tradicional, como el lavado de dinero, intentos de fraudes o falsificaciones, sigue en desarrollo ya que la moneda más antigua es bitcoin con casi 10 años, las demás llevan un promedio de uno a cinco años.

Bitcoin nació de la idea de un documento que se generó bajo el seudónimo de "Satoshi Nakamoto", la idea fue crear una economía electrónica que no dependa de algún terciario, se pudiera confirmar de una manera descentralizada, abierta a todo el mundo, y con la que se pudieran realizar transacciones a nivel mundial.

"El proyecto lo lleva a cabo un grupo de individuos, de los cuales se cree que la verdadera identidad de Satoshi Nakamoto mantuvo comunicación con ellos para que pudieran desarrollar esta idea", explicó el directivo.

Funciona a través de un intercambio de envío o recibo de las monedas desde las "carteras", donde guardan los balances de las criptomonedas.

La tecnología lo que ofrece es que estas transacciones sean divulgadas en una red que tiene la contabilidad de todos los movimientos que se han realizado con la moneda.

Quien realiza la divulgación y valida la transacción en la red son grupos de personas o data centers, que hacen el proceso llamado "minería" , el cual funciona como una competencia ya que quien logre entrelazar el nuevo bloque a la cadena se le liberaran nuevas criptomonedas, señaló.

"Este trabajo digamos que es un concurso cada diez minutos, y el primero que logre entrelazar el nuevo bloque se le liberan los nuevo bitcoins, el sistema trabaja a través de incentivos para quienes liberen nuevas cantidades de bitcoins, creando una competencia y promoviendo que más participantes estén dentro del sistema", dijo.

Hay un cierto limite de monedas con las que se cuentan, por ejemplo en el caso de bitcoin que es la que lleva más tiempo se generaron 21 millones y se van a emitir más hasta el año 2140, por lo que cada cuatro años la cantidad de monedas que se liberan cada 10 minutos reducen, empezó con 50 ahora son 12.5, explicó Rodríguez.

"En otras plataformas como Ripple o Ethereum hay más monedas, pero Bitcoin a pesar de que tenga menos hay un mayor ecosistema, más tiempo y más tecnología conectada por lo cual es más fuerte, sin embargo si en algún momento alguna lo rebasa en estos aspectos, podría rebasar el valor total de esta economia", explicó.

Las monedas no tienen un tiempo de vida, lo que podría suceder es solo la migración de los clientes a diferentes plataformas, el cual bajaría el valor de la criptomoneda en juego y no habría mantenimiento a la red ya que no generaría ganancias significativas. "No se extinguirán pero si el uso es menor, su valor se iría", expresó.

José Rodríguez consideró que la criptomoneda ha creado polémica pero también ha sido una ayuda para las personas que enfrentan una crisis económica en su nación, por ejemplo Venezuela y Argentina, ya que es una opción de no perder el valor de su dinero pese a que la economía del país esté en problemas.

Refirió que algunas naciones mostraron su rechazo y una de las razones es que los gobiernos deciden qué moneda es aceptada a nivel país y el integrar una nueva economía significa un peligro para este monopolio, y que por sus características es una falta de control a los ingresos de la nación.

El directivo comentó que el crecimiento de esta economía digital va a seguir, y mencionó que una de las principales razones es que en estos nueve años el uso de esta se ha facilitado. Sin embargo, recomendó a la población interesada antes de invertir buscar conocer más de la compañía, la moneda y sus usos.

