CRIMEN ORGANIZADO

El decomiso de 100 mdp que liga al CJNG con la CDMX

Autoridades federales encontraron 270 kilos de cocaína en una casa de Tláhuac que se usaba como bodega del CJNG

REDACCIÓN 29/05/2018 09:00 a.m.

En operativo federal se cateó una casa en Tláhuac (Especial/Archivo)

Luego de un cateo en una casa de Tláhuac, se descubrieron 270 kilos de cocaína pertenecientes al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), los cuales tenían como destino Chicago y otros estados del país.

De acuerdo a datos de La Razón, esta droga estaba empaquetada bajo logos de Rolex, del whisky Chivas Regal 18 y de "H2", pero no debía quedarse mucho en el domicilio, según las investigaciones federales.

Según la carpeta de investigación FED/CDMX/SAO/0006598/2018, en dicha casa de Tláhuac también se hallaron varios fajos de dinero. De billetes de 20 dólares, así como de 500 y mil pesos.

También se ubicaron dos armas, balas y cargadores. Todo ya quedó a disposición del Ministerio Público Federal.

Los logos son para distinguir a quién se le envía la droga o la calidad, por ejemplo, el logo "H" es para identificar los paquetes de cocaína que traficaban los hermanos Beltrán Leyva.

El gobierno federal calcula que este decomiso equivale a un golpe de 100 millones de pesos para el CJNG y se evitó la distribución de cerca de 870 mil dosis.

Este cateo fue resultado de la captura de Gerardo "B", Cachas, en Zapopan, Jalisco, jefe regional del CJNG en Guanajuato y Michoacán.

Ante esta operación y decomiso de droga en la Ciudad de México, el titular de Segob, Alfonso Navarrete, comentó el pasado domingo: "No me atrevo a señalar que hay presencia o no de un cártel. Lo que sabemos es que esa droga estaba vinculada probablemente a la venta de narcomenudeo, pero yo no sé si como organización o no criminal o con presencia".

