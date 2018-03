FRAUDE A ANCIANOS

Crecicuentas, el fraude que persigue al candidato del PRI en Mérida

La empresa defraudó a más de 800 yucatecos en 2011; y hasta hoy exigen su dinero de regreso y que los implicados paguen por ello.

MARLENE VALERO 27/03/2018 07:31 p.m.

Crecicuentas defraudó a más de 800 personas en Yucatán (Foto Especial)

"Que me regresen mi capital que me están robando. Iba yo ahorrando, fui juntando, cuando llegué a 130 mil vi el anuncio (de Crecicuentas) donde dicen que están pagando bien y saqué todo mi dinero para llevarlo ahí", relató Luis Ojeda a Punto de Partida, en abril del 2015.

Él era uno de las más de 800 personas que llevaron sus ahorros a Crecicuentas, con el fin de invertirlo para generar intereses que aumentaran su dinero, pero los defraudaron con todo su capital: nunca lo recuperaron.

TAMBIÉN PUEDES LEER: Congresos estatales, lejos de ser parlamentos abiertos

La historia de estas personas, en su mayoría adultos mayores, campesinos y migrantes persigue al candidato del Partido Revolucionario Institucional (PRI) a la alcaldía de Mérida, Víctor Caballero Durán.

En enero de este año, un grupo de afectados se manifestaron en la Plaza Grande de Mérida para exigir justicia. Portaban pancartas acusando a Víctor Caballero.

De acuerdo con documentos revelados por Punto de Partida en 2015, el abanderado del tricolor para la Ciudad Blanca era socio de las empresas que defraudaron a cientos de familias yucatecas.

Crecicuentas fue constituida por los hermanos Jorge Alberto Argáez López y Miguel Argáez López en 2004. Tres años más adelante, crearon la empresa Crédito Más, con las cuales realizaban las operaciones de supuestas inversiones para quien ingresara su dinero con ellos.

Después, uno de los hermanos, Jorge Alberto Argáez López creó la sociedad Asesores Laborales Peninsulares con cinco socios, entre ellos Víctor Edmundo Caballero Durán.

Desde la empresa Crédito Más se depositaron 33 millones 557 mil 750 pesos a Asesores Laborales Peninsulares en 2008 y 2009. Dinero de las personas que invirtieron en Crecicuentas.

El viacrucis de las familias

Los más de 800 afectados en Yucatán se han enfrentado a una serie de obstáculos para obtener justicia y recuperar su dinero.

Las personas, en su mayoría humildes intentaron denunciar ante la Fiscalía de Yucatán, pero en ese entonces la titular era Celia Rivas, quien a su vez era persona muy cercana a Víctor Caballero Durán, exsecretario de Gobierno y de Educación.

"Le expuse a la Fiscal los problemas por los que hemos pasado...ella se sentó y dijo: señora, ¿quién te ha dicho que lo que te hicieron es fraude? Yo le dije, si alguien toma algo que no es suyo, pues si no es robo, es fraude. Y me dijo: ¿te pegaron pistola cuando les llevaste el dinero", expuso Daniela de la Cruz, otra de las víctimas de fraude.

La entonces Fiscal de Yucatán fue madrina de la fiesta de XV años de una de las hijas de Víctor Caballero.

Se han interpuesto más de 200 denuncias por los hechos delictivos, pero no ha habido consecuencias legales contra los empresarios ni los socios.

Además, las autoridades estatales afirman que se tratan de delitos federales; sin embargo, a pesar de que estas sociedades fueron denunciadas ante la Secretaría de Hacienda por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores por operaciones ilegales, la Procuraduría General de la República (PGR) tampoco ha mostrado avances en el caso.

Víctor Caballero de deslinda

El exsecretario de Gobierno y de Educación en el gobierno de Rolando Zapata Bello de deslindó del fraude de Crecicuentas en el reportaje de Punto de Partida.

También lo ha hecho durante estos años; sin embargo, las personas afectadas continúan acusándolo de ser uno de los socios de las empresas y, por su lazo con el gobierno estatal y la Fiscalía, de no permitir la actuación legal de las autoridades.

Tan es así, que en su página oficial como candidato a alcalde de Mérida tuvo que colocar un apartado exclusivo para el caso de Crecicuentas.

En el sitio www.victorcaballero.com, proporcionada a este medio por el área de comunicación del abanderado del PRI califica su involucramiento en el fraude como oportunismo político.

"La verdad sobre Crecicuentas. Aprecio mucho que te tomes un tiempo para leer la verdad de los hechos, y, sobre todo, conocer la cronología de las pruebas que me respaldan, donde ciertos actores políticos usaron verdades a medias para involucrarme y luego atacarme mediáticamente", cita en la página web.

El candidato del PRI en la capital yucateca señala que de 2005 a 2006 prestó sus servicios a la empresa Crédito Más S.A. de C.V como asesor externo.

En 2006 uno de los socios lo invitó a ampliar los servicios legales que ya prestaba, por lo que crearon Asesores Laborales Peninsulares S.A. de C.V.; sin embargo, renunció un año después debido que lo nombraron director general del Colegio de Bachilleres del Estado de Yucatán (Cobay).

Agrega que en 2008 solicitó un préstamo a Crédito Más S.A. de C.V. para comprar una casa, pero cuatro meses después regresó el dinero.

En la página web, Víctor Caballero dice que a partir de ese año se dedicó a su trabajo como servidor público y no tuvo más relación laboral con sus clientes (los empresarios de Crecicuentas).

Pero, en 2012 que comenzaron las irregularidades y denuncias por las personas afectadas, alega que ya no tenía relación con la empresa.

El candidato señaló que, en 2015, durante el periodo electoral el senador del Partido Acción Nacional (PAN), Daniel Ávila Ruiz "maquiló la historia y buscó la manera de involucrarme para sacar provecho".

"El 26 de mayo de 2015 presentó una demanda en contra de los dueños de Crecicuentas e ideó la manera de involucrarme. Cabe mencionar dos cosas: Los argumentos en mi contra son TOTALMENTE FALSOS y La demanda en mi contra no procedió por falta de argumentos".

mvf





LEA TAMBIEN Candidatos punteros a gobernadores con oscuro pasado Aspirantes en Morelos, Yucatán, Chiapas, Guanajuato, Tabasco y Veracruz arrastran acusaciones de desvío de recursos, enriquecimiento ilícito

LEA TAMBIEN SAT exhibe a empresas fantasma usadas por alcalde de Mérida para desviar recursos La lista de presuntas empresas que simularon operaciones incluye a tres que recibieron millones de pesos del ayuntamiento de Mérida