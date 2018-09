Por fin llegará la esperada función de WhatsApp, su imagen será completamente distinta

La aplicación de mensajería instantánea WhatsApp es las más utilizada a nivel mundial, básicamente toda persona con un teléfono inteligente la tiene.

La app se actualiza constantemente, pero son pocos los cambios que realmente le interesan al usuario. Por ejemplo, un cambio aclamado es ni más ni menos que la posibilidad de personalizar la apariencia.

De acuerdo a Publimetro, está función ya está en Twitter con un modo oscuro. Y según la experiencia, es una de las herramientas más utilizadas en cuanto a adelantos de actualizaciones del mensajero.

El nuevo modo oscuro de WhatsApp que llega demasiado tarde.

El modo oscuro no es cosa nueva. Ya lo usa Twitter desde hace tiempo e incluso Telegram, pero usuarios de WhatsApp ansían que llegue pronto.

Cabe señalar que este modo se usa para que no te lastime la luz de la pantalla cuando usas la aplicación, por ejemplo, en la noche. Aunque también puede usarse sólo porque quieres cambiar de imagen.

FULL OLED FRIENDLY: see this WhatsApp screenshot (NOTE: IT'S MY CONCEPT! IT'S NOT THE OFFICIAL DARK MODE!!!!)



Night mode: see this Telegram Screenshot.



What do you like to see in WhatsApp? pic.twitter.com/8bf8NCV6db